Coldplay świętuje 25-lecie "Parachutes". Przełomowy debiut, który zmienił wszystko

To właśnie z tego krążka pochodzą takie utwory jak " Yellow ", "Trouble" czy "Shiver" - piosenki, które do dziś wzruszają i gromadzą miliony odsłuchań. Album zdobył Brit Award za najlepszy album roku oraz Grammy za najlepszy alternatywny album muzyczny.

"Parachutes" zdefiniowało brzmienie Coldplay na wiele lat. Delikatna gitara akustyczna, subtelne pianino, refleksyjny głos Chrisa Martina i teksty mówiące o miłości, stracie i nadziei - wszystko to znalazło później kontynuację na takich albumach jak "A Rush of Blood to the Head" czy "X&Y".