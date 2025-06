Co za niespodzianka od The Rolling Stones! Tak śpiewa Mick Jagger po francusku

Na specjalną składankę "A Tribute to the King of Zydeco" swoją wersję nagrania króla zydeco przygotowała grupa The Rolling Stones. W ten sposób legenda rocka oddała hołd Cliftonowi Chenierowi z okazji 100. rocznicy jego urodzin.