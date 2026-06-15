Co z emeryturą Deep Purple? "Dzięki Bogu to koniec"
Choć fani Deep Purple kilka lat temu przecierali łzy, gdy zespół ogłosił przejście na muzyczną emeryturę, to dziś wygląda na to, że brytyjscy tytani rocka nie zamierzają żegnać się ze sceną. Grupa, która w 2017 roku oficjalnie zakończyła swoją wielką trasę pożegnalną, ma się świetnie i lada moment wyruszy w kolejne tournée, by promować nową płytę.
W głowach wielu fanów pojawia się pytanie: co w takim razie z planami zakończenia kariery Deep Purple? Sprawę w szczery i humorystyczny sposób wyjaśnił klawiszowiec formacji, Don Airey. W niedawnym wywiadzie dla stacji "Total Rock" muzyk wyjawił, jak w zespole przyjęto formalne zamknięcie rzekomej "ostatniej" trasy z 2017 roku.
"Zagraliśmy pożegnalną trasę koncertową w 2017 roku i po jej zakończeniu Ian Paice [perkusista, przp. red.] powiedział: 'Dzięki Bogu to koniec. Możemy znowu być normalnym zespołem'. I tak jest nadal" - przyznał Airey. Klawiszowiec wyjaśnił, że zespół porzucił myślenie o nadmuchanym, patetycznym żegnaniu się ze słuchaczami na rzecz po prostu bycia sobą. "Nagrajmy kolejną płytę, wyruszmy w trasę. Róbmy swoje bez tej całej pompy. Bądźmy sobą i zobaczmy, czy to się spodoba fanom. Przekonamy się, jeśli tak nie jest" - dodał muzyk.
Nowy album i koncert w Polsce
Słowa Aireya nie są tylko obietnicami. Zespół szykuje się do premiery swojego najnowszego wydawnictwa zatytułowanego "Splat!", które ujrzy światło dzienne już 3 lipca. Pieczę nad brzmieniem materiału sprawował kultowy producent Bob Ezrin (współpracujący wcześniej m.in. z KISS czy Pink Floyd). Muzycy już teraz zapowiadają, że to najcięższa i najbardziej bezkompromisowa płyta, jaką stworzyli od bardzo długiego czasu.
Album będzie oczywiście promowany podczas wielkiej trasy koncertowej. W jej ramach giganci brytyjskiego rocka odwiedzą również Polskę - 8 października zagrają w łódzkiej Atlas Arenie.