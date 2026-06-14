Co roku tłumy Polaków zjeżdżają do Hradcu Králové, aby zobaczyć występy największych gwiazd muzyki rockowej i alternatywnej. Tegoroczna edycja Rock for People odbywa się między 10 a 14 czerwca na terenie dawnego lotniska Park 360. Po niezwykle mocnym początku, podczas którego publiczność bawiła się do hitów takich gwiazd jak Limp Bizkit, Megadeth, Gorillaz czy Electric Callboy, nadszedł czas na czwarty, przedostatni dzień festiwalu. Sobota pokazała, że z romansu muzyki rockowej z popowymi nazwiskami może wyjść kompletna całość spięta w spójnym line-upie. Wśród głównych gwiazd tego dnia znaleźli się m.in. Halsey, Nothing But Thieves, Bury Tomorrow czy Don Broco.

4. dzień Rock for People 2026. "Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa"

Co ciekawe bliskość polskiej granicy sprawia, że festiwal Rock for People od lat jest obowiązkowym punktem w wakacyjnym kalendarzu wielu Polaków, szukających alternatywy dla rodzimych wydarzeń jak Open'er Festival w Gdyni czy stosunkowo świeży Bittersweet Festival w Poznaniu. Co działo się w sobotę?

Nothing But Thieves (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 16

W tym roku organizatorzy czeskiej imprezy przygotowali wyjątkowo mocny program, a pierwsze dwa dni upłynęły pod znakiem koncertów największych gwiazd rocka i alternatywy. W środę publiczność bawiła się m.in. do hitów Gorillaz, Megadeth i Electric Callboy, natomiast czwartek należał do Limp Bizkit, Papa Roach, BABYMETAL, All Time Low oraz Breaking Benjamin. W piątek zaś festiwalowicze zobaczyli na żywo występy takich twórców jak m.in. Bring Me The Horizon, Three Days Grace, A Day To Remember czy Tom Morello. Jak wyglądała sobota? Sprawdź zdjęcia autorstwa Roberta Wilka z przedostatniego dnia tej edycji Rock for People!

Alessi Rose (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 3

"Nigdy nie czułam się tak szczęśliwa", "Zapamiętam to do końca życia", "Gdy Nothing But Thieves weszli na scenę, zamurowało mnie", "Darłam się całą noc", "Halsey jest cudowna, tęskniłam za nią", "Królowa Halsey jak zawsze najlepsza!", "Zmroziło mnie na Bury Tomorrow. Każdy by się przestraszył. Nigdy tak bardzo się nie bałam. To spełnienie marzeń, jeżdżę za nimi wszędzie" - piszą fani festiwalu na oficjalnym Instagramie Rock for People.

Bury Tomorrow (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 10

Rock for People to jeden z największych i najważniejszych festiwali z muzyką rockową oraz alternatywną w Europie. Historia imprezy sięga 1995 r. - to wtedy miała miejsce pamiętna, pierwsza edycja. Festiwal był wówczas kameralnym, jednodniowym wydarzeniem, na którym zagrało 18 zespołów, a publiczność liczyła około 1100 osób. Dziś Rock for People urósł do rangi festiwalu przyciągającego około 50 tys. uczestników w każdy z czterech dni oraz największe światowe gwiazdy rocka, metalu czy muzyki alternatywnej.

Pierwszych 12 edycji organizowanych było w miejscowości Český Brod, niedaleko Pragi. Dopiero w 2007 r. festiwal został przeniesiony na teren dawnego lotniska w Hradec Králové, gdzie odbywa się do dziś.

Silent Planet (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 7

Don Broco (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 9

Yonaka (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 10

Within Temptation (Rock for People, 13.06.2026) Zobacz galerię + 17





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