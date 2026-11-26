Amerykańska grupa w połowie czerwca tego roku zagrała na PGE Narodowym w Warszawie, choć frekwencja była daleka od stadionowych standardów. W ogłoszonych już planach Foo Fighters na przyszłoroczną część trasy "Take Cover" Polska się nie pojawiła, choć zespół zagra 11 koncertów w Europie.

Dave Grohl zapowiedział, że po zakończeniu trwającej obecnie trasy koncertowej, promującej album "Your Favorite Toy", jego zespół zniknie ze sceny na czas nieokreślony. Frontman legendarnej formacji przyznał w najnowszym wywiadzie, że choć grupa jest w znakomitej formie, po serii wyczerpujących, trzygodzinnych koncertów muzycy potrzebują odpoczynku.

Co dalej z Foo Fighters? Dave Grohl zapowiada

Deklaracja padła w rozmowie z prowadzącym kanał "Quoteable" na YouTubie. Mimo zapewnień, że zespół nie zwalnia tempa na scenie, lider formacji otwarcie przyznał, że nadchodzi moment na wyhamowanie.

"Kiedy gramy te koncerty, jest tyle radości i energii, że to może być w pewnym sensie uzależniające. Człowiek myśli sobie: 'Dlaczego miałbym nie jeździć i nie dzielić się tą całą radością i energią wszędzie, gdzie się pojawię?'. Ale jednocześnie trzeba zachować równowagę i w pewnym momencie powiedzieć sobie: 'Dobra, musimy się na chwilę zatrzymać, żeby naładować baterie, a potem znowu to zrobimy'" - przyznał Dave Grohl.

Frontman zaznaczył, że nie wie jeszcze, jak długo potrwa ta przerwa. Zapewnił jednak, że nie oznacza ona rozpadu grupy. Dodał, że w wolnym czasie rockmeni, jak mieli do tej pory w zwyczaju, będą angażować się w inne projekty.

Zanim zespół zniknie ze sceny, czeka go jeszcze długa seria występów w 2027 roku. W planach są koncerty w Australii, Nowej Zelandii, Indiach i Ameryce Południowej. Finałowy etap w Europie rozpocznie się 9 czerwca 2027 roku, a ostatni zaplanowany koncert odbędzie się 18 września w Dublinie.

Przypomnijmy, że album "Your Favorite Toy" to studyjny debiut Ilana Rubina, nowego perkusisty Foo Fighters, który zastąpił zwolnionego w maju 2025 r. Josha Freese'a. On z kolei w zespole pojawił się za zmarłego w Kolumbii w marcu 2022 r. Taylora Hawkinsa.

Ilan Rubin występował m.in. z Guns N' Roses (1997-1999), Devo (od 1996 r.), A Perfect Circle (1999-2004, 2010-2011, od 2024) i Lostprophets (2006-2008). W studiu i na scenie towarzyszył także takim gwiazdom, jak m.in. Nine Inch Nails, Sting, The Offspring czy Weezer. Pojawił się na ponad 400 płytach. Krótko po dołączeniu do Foo Fighters w koncertowym składzie NIN Rubina zastąpił... Josh Freese.

Foo Fighters: Zespół ostatniego perkusisty Nirvany

Przypomnijmy, że liderem Foo Fighters jest Dave Grohl, który założył zespół w połowie lat 90., na gruzach Nirvany, jednej z najpopularniejszych rockowych grup dekady, w której był perkusistą i która rozpadła się po samobójczej śmierci Kurta Cobaina. Grohl - choć spekulowano, że dołączy do zespołu Pearl Jam - stanął na czele własnej formacji, tym razem jako gitarzysta i wokalista. Swoje piosenki nagrał na kasety magnetofonowe - stworzył sto egzemplarzy - które rozdawał znajomym. Szybko stały się obiektem zainteresowania największych wydawców.

Z solowego, jednoosobowego eksperymentu Dave'a Grohla Foo Fighters przekształciło się w jedną z najpopularniejszych rockowych grup na świecie, łączącą hardrockowe i punkowe inspiracje z chwytliwymi melodiami. Dziś zapełniają największe stadiony, cieszą się uznaniem fanów i branży, a w 2021 r. zostali wprowadzeni do Rock and Roll Hall of Fame, rockowej galerii sław.

Debiutancka płyta zespołu ukazała się w 1995 r. pośród pochlebnych ocen muzycznej prasy, dwa lata później premierę miał album "The Colour and the Shape", na którym znalazły się przeboje "My Hero" i "Everlong" i który uzyskał status złotej płyty w Wielkiej Brytanii oraz platynowej w Stanach Zjednoczonych. Do zespołu dołączył także wspomniany charyzmatyczny perkusista Taylor Hawkins.

Kolejne albumy ugruntowały pozycję Foo Fighters na światowej scenie. Dave Grohl nie jest już tylko "dawnym perkusistą Nirvany", stał się jednym z najbardziej lubianych "ambasadorów rocka". W 2022 r. muzyk doświadczył tragedii - podczas trasy koncertowej zmarł Hawkins, a kilka miesięcy później matka lidera Foo Fighters. Trudnym przeżyciom poświęcił kolejny album - "But Here We Are" z 2023 r., na którym zagrał na perkusji.

Obecnie Foo Fighters tworzą: Dave Grohl (wokal, gitara), Nate Mendel (bas), Chris Shiflett (gitara), Pat Smear (gitara), Rami Jaffee (instrumenty klawiszowe) i Ilan Rubin (perkusja).