Grupę Kosmici tworzą muzycy obecni na muzycznej scenie od kilku dekad. Wokalista Tomasz "Oley" Olejnik jest głosem Proletaryatu, gitarzysta Stefan Machel - podporą TSA (obecnie jako TSA Dream), basista Darek Budkiewicz dba o cztery struny w Armii, a perkusista Marcin "Manio" Papior znany jest z grupy Piersi.

Nowy zespół zarejestrował już debiutancki album, który ukaże się jesienią tego roku nakładem Mystic Production. Projekt łączy doświadczenie muzyków obecnych na scenie od lat z wpływami współczesnego rocka.

Kosmici debiutują. "Muzyka nie z tej Ziemi"

Początki formacji to spotkanie Stefana Machela z Tomaszem Olejnikiem, podczas której doszło do wymiany opinii, na temat tego, kto jest bardziej "KOSMITĄ" ze względu na słuchaną muzykę. Z ich wspólnego muzykowania powstał repertuar na pełnowymiarowy album, na którym Kosmici prezentują "nowe spojrzenie na współczesny rock".

Do sieci właśnie trafił teledysk do utworu "Pukam" - to pierwszy singel z debiutanckiej płyty supergrupy.

"Najkrócej jak tylko można - piosenka jest o tym, że stara miłość nie rdzewieje, że nie wolno palić za sobą mostów i że wchodzenie jeszcze raz do tej samej rzeki nie musi być koniecznie błędem" - podkreśla Tomasz Olejnik, który jest autorem tekstu do utworu "Pukam".

Stefan Machel dodaje, że ten singel powstał w jego domu jako pierwszy efekt współpracy z wokalistą.

"Zagrałem riff, a Oley od razu miał pasującą do tego melodię na czysto. Za to go od zawsze podziwiam, że do każdego motywu wynajduje dzwięki, po których już niczego nie trzeba szukać ani nic poprawiać. Szybko też napisał tekst o rozterkach na tle relacji z kochaną kobietą i okazało się, że potrafi to niezwykle zmysłowo wyrazić śpiewając. Na koniec w studio Darek dołożył swoje syntezatory, a Manio intensywnie kołyszący rytm na perkusji i tak oto powstała, w sensie odróżnienia od tego co robiliśmy w swoich zespołach do tej pory, muzyka 'Nie z tej Ziemi'" - opowiada Stefan Machel.

Zespół zapowiada też energetyczne koncerty pod hasłem "Nie z tej Ziemi".

