Chwile grozy podczas występu Alanis Morisette. Gwiazda runęła na ziemię razem ze statywem

Niespodziewany incydent rozegrał się na oczach widzów żegnających rezydencję artystki w Los Angeles. 52-letnia wykonawczyni tradycyjnie zachwycała swoją żywiołową ekspresją, wirując przy dźwiękach utworu "Uninvited".

W trakcie obrotów, pasma jej włosów niefortunnie owinęły się wokół statywu od mikrofonu. Ciężka konstrukcja straciła równowagę i runęła na ziemię, pociągając za sobą wokalistkę. Mimo że sytuacja wyglądała groźnie, gwiazda szybko wróciła na nogi, nie przerywając występu nawet na sekundę i doprowadzając widowisko do końca.

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Opublikowane wideo robi furorę w sieci. Widzowie nie szczędzili słów uznania dla jej opanowania. Część żartowała nawet, że z pozoru niebezpieczne potknięcie wyglądało jak perfekcyjnie wyreżyserowana część układu choreograficznego: "To w sumie całkowicie normalne dla jej występów haha może poza spadającym mikrofonem, ale reszta?? Totalnie", "Szczerze, to epicki powrót" - czytamy.

Nie zabrakło prywatnych tematów

Występ obfitował także w inne emocjonujące momenty. Piosenkarka niespodziewanie wróciła pamięcią do dawnej współpracy z Benem Affleckiem na planie kultowego filmu "Dogma". Nawiązując do dawnych uwag gwiazdora Hollywood na temat jej preferencji i tożsamości, zaprezentowała na telebimach wymowną scenę z filmu, w której bohaterowi granemu przez aktora eksploduje głowa.

Wątek sfery prywatnej artystki był zresztą szeroko komentowany już wcześniej. W podcaście "Handsome" gwiazda otwarcie zadeklarowała, że jest osobą panseksualną.