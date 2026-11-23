13 lipca 1985 roku na londyńskim Wembley i na stadionie JFK w Filadelfii odbyły się koncerty Live Aid. Bob Geldof i Midge Ure zorganizowali je, żeby zebrać pieniądze dla ofiar klęski głodu w Etiopii. Phil Collins wystąpił tego dnia na obu scenach, choć początkowo był umówiony tylko na koncert w Londynie. Do tamtej historii wrócił w audycji "Classic Rewind" w radiu SiriusXM. Okazją było przyjęcie go do Rock & Roll Hall of Fame za solową karierę, 16 lat po tym, jak trafił tam razem z Genesis.

Collins był już umówiony na występ ze Stingiem, kiedy zapytano go, z kim jeszcze chciałby zagrać na Live Aid. Wskazał Erica Claptona i Roberta Planta. Obaj mieli jednak wystąpić w Stanach. Jeden z organizatorów podsunął mu pomysł lotu Concordem, dzięki któremu mógł zdążyć z Londynu do Filadelfii. Zanim się zgodził, Collins dopytał, czy ktoś jeszcze planuje zagrać na obu koncertach. Jak przyznał, nie chciał, żeby cała wyprawa wyglądała na popis.

Z Claptonem znał się nie tylko ze studia. Poznał go przez szkockiego muzyka Johna Martyna, a ponieważ obaj mieszkali blisko siebie w Surrey, z czasem się zaprzyjaźnili. Clapton był drużbą na drugim ślubie Collinsa, ten zaś pracował przy jego płycie "Behind the Sun", a później razem z Tomem Dowdem współprodukował "August". "To najlepszy gitarzysta, z jakim kiedykolwiek grałem" - powiedział Collins w tej samej audycji.

Cher dowiedziała się o koncercie w samolocie

Po występie na Wembley Collins poleciał śmigłowcem na Heathrow, skąd odlatywał Concorde do Nowego Jorku. Na pokładzie podeszła do niego Cher, która zauważyła zamieszanie wokół podróży. Gdy usłyszała o Live Aid, zapytała, czy Collins mógłby pomóc jej dostać się na koncert. Odparł, że przecież jest Cher i nie potrzebuje jego pomocy. Wystarczy, że się pojawi.

Phil Collins wrócił do Nowego Jorku

W Filadelfii Collins wykonał własne utwory, a potem zagrał na perkusji z Claptonem i podczas występu Led Zeppelin, którego członkowie spotkali się na scenie po raz pierwszy od rozpadu grupy. Zostało mu jeszcze wspólne "We Are the World", ale po podróży i graniu na dwóch kontynentach był tak zmęczony, że nie zamierzał czekać na finał. "Znajdźcie kogoś innego. Wracam do Nowego Jorku" - powiedział organizatorom.

Kiedy dotarł do Nowego Jorku i włączył telewizor, finałowe "We Are the World" już trwało. "I zgadnijcie, kto śpiewał moją partię? Cher" - wspominał Collins.