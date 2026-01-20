Chair otwiera 2026 rok nowym singlem. Posłuchaj "When I Walk"
Zespół Chair wchodzi w 2026 rok pierwszym singlem zapowiadającym ich nową płytę. W sieci pojawił się utwór "When I Walk".
"Inspirując się takimi wykonawcami jak Idles, Viagra Boys, Queens of The Stone Age czy Pulp, grają surowiej niż wcześniej, stawiając na potężne gitarowe brzmienie i bogaty studyjny aranż" - czytamy w zapowiedzi singla.
"Opowiada o dysocjacji i różnych próbach radzenia sobie z nią. Ukazuje sytuację, w której powierzchowna próba stania się kimś innym jest z góry skazana na porażkę" - pisze dalej zespół o "When I Walk".
Utwór jest przedsmakiem nadchodzącej płyty grupy Chair.
Chair - kim są?
Zespół Chair ma obecnie na koncie dwie EP-ki: wydaną w 2022 roku "Po Co Muzyka" i "GENTLE MEN" z 2024 roku. Mają już za sobą niemałe sukcesy, jak choćby granie na OFF Festivalu, Męskim Graniu, Alterfest czy Soundrive. Można było zobaczyć ich również w programie "Must Be The Music", gdzie jurorzy przyznali im 4xTAK.
Zespół tworzą Robert Cura i Hubert Kurkiewicz. Podobno... "poznali się przez Instagrama, gdzie przez pierwsze pół roku rozmawiali tylko o krzesłach".