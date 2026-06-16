Organizatorzy tegorocznej edycji Castle Party ujawnili pełną rozpiskę koncertów, szczegóły dotyczące biletów oraz informacje dla osób planujących nocleg na polu namiotowym.

Festiwal od lat przyciąga do Bolkowa miłośników gotyckiego i alternatywnego brzmienia, a jego charakterystycznym elementem pozostaje połączenie muzyki z historyczną scenerią średniowiecznego zamku. Oprócz koncertów wydarzenie obejmuje także warsztaty, wystawy, pokazy mody alternatywnej oraz spotkania z twórcami. Organizatorzy deklarują, że ich celem jest tworzenie bezpiecznej, otwartej i przyjaznej przestrzeni dla wszystkich uczestników. Castle Party promuje różnorodność i akceptację, a każdego roku integruje tysiące uczestników z Polski i zagranicy.

Castle Party 2026: Szczegółowa rozpiska koncertów

Głównymi gwiazdami tegorocznej edycji będą VNV Nation (Wielka Brytania, future pop), mający liczne grono oddanych fanów w Polsce Moonspell (Portugalia, gothic metal) i Skáld (Francja, skandynawski pagan folk).

Czwartek, 16 lipca 2026 - Scena parkowa

•Meluzyna

•After The Sin

•Mayflower Madame

•Denut

•A Projection

•Merciful Nuns

Piątek, 17 lipca 2026

Scena zamkowa

•The Last Digital Angel

•She Pleasures Herself

•Rotersand

•Empathy Test

•Hocico

•Diary of Dreams

•VNV Nation

Scena parkowa

•Wolfpack Heading Nowhere

•Thy Worshiper

•On All Focus

•The Devil's Trade

•Wyatt E

•Wolvennest

•Sierra Veins (Night Show)

Dodatkowo o godzinie 22:00 zaplanowano tradycyjny pokaz ognia.

Sobota, 18 lipca 2026

Scena zamkowa

•Her Own World

•The Silverback

•Long Night

•Dawn of Ashes

•The 3rd And The Mortal

•Tribulation

•Moonspell

Scena parkowa

•Infamis Tenebre

•The Allegorist

•In Slaughter Natives

•Xotox

•This Morn' Omnia

•Hybryds

Niedziela, 19 lipca 2026

Scena zamkowa

•Agonised Too

•White Ritual

•Horskh

•Rue Oberkamph

•Traitrs

•Cold Cave

•Skáld

Scena parkowa

•Death By Love

•Autoscopy

•Mortes

•Unter Null

•Rein

•Extize (Night Show).

Castle Party 2026. Bilety jednodniowe i karnety już w sprzedaży

Limited 2 - 669 zł - obowiązuje na obu scenach we wszystkie dni

Park Stage - 4 Day Pass - 320 zł - obowiązuje na scenie parkowej we wszystkie dni

Bilety jednodniowe - 320 zł.

Promocyjna cena obowiązuje do 30 czerwca lub do wyczerpania puli. Cena nie zawiera opłaty serwisowej bileterii.

Pole namiotowe Castle Party 2026 będzie działać od 12 do 20 lipca.

Namiot 1-2 osobowy - 30 zł/doba

Namiot 3-4 osobowy - 40 zł/doba

Pawilon / wiata - 40 zł/doba

Osoba - 30 zł/doba

Prąd (ograniczony dostęp) - 40 zł/doba

Auto osobowe - 40 zł/doba

Bus - 45 zł/doba

Camper / Camping - 80 zł/doba

Motor - 25 zł/doba

Na polu namiotowym obowiązuje wyłącznie płatność gotówką.

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