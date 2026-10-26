Europejska część trasy "Planet of Free Will Global Tour" rozpocznie się 30 czerwca 2027 roku w O2 Arenie w Londynie. Santana powróci też do Polski - koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 24 lipca 2027 w Tauron Arenie Kraków.

Santana powraca do Polski - sprzedaż biletów:

Przedsprzedaż dla fan klubu: 27.10.2026, godz. 12:00

Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 28.10.2026, godz. 12:00

Przedsprzedaż Ticketmaster: 29.10.2026, godz. 12:00

Sprzedaż ogólna: 30.10.2026, o godzinie 12:00.

W ramach trasy dostępne będą również różnorodne pakiety VIP oraz specjalne doświadczenia, które pozwolą fanom przeżyć koncert w wyjątkowy sposób. Oferta poszczególnych pakietów będzie się różnić, ale obejmie m.in. bilety premium, ekskluzywne gadżety oraz kolekcjonerskie identyfikatory.

"Naszą intencją, motywacją i celem jest budzenie głębszej świadomości, że żyjemy na Planecie Wolnej Woli i że każdy z nas ma moc wyboru jedności zamiast podziałów, harmonii zamiast konfliktów oraz miłości zamiast strachu" - opowiada Carlos Santana.

"Na każdym koncercie Santany, poprzez każdą zagraną nutę, przekazujemy i dzielimy się poczuciem jedności, harmonii i wspólnoty. Przypominamy wszystkim, że mamy wolną wolę, by wybierać wyższy poziom świadomości i żyć dla wspólnego dobra" - dodaje wielokrotny laureat nagród Grammy i członek Rock and Roll Hall of Fame.

Podczas nadchodzącej trasy Santana zaprezentuje pełne energii i pasji przeboje z ponad pięciu dekad swojej kariery - od przełomowego albumu "Abraxas", przez światowy fenomen "Supernatural", aż po kolejne etapy swojej twórczości.

Gitarzysta i kompozytor łączy brzmienia afro-latynoskie, bluesa i rocka, przekraczając granice gatunków i pokoleń.

W obecnym składzie grupy Santana występują m.in. żona gitarzysty - perkusistka Cindy Blackman Santana (znana z wieloletniej współpracy z Lennym Kravitzem) oraz syn, grający na instrumentach klawiszowych Salvador Santana.

79-letni lider w dorobku ma ok. 100 mln sprzedanych płyt, a do jego największych przebojów należą m.in. "Samba Pa Ti", "Black Magic Woman", "Oye Como Va", "Smooth", "Maria Maria" i "The Game of Love".



