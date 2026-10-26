Carlos Santana powraca do Polski. "Żyć dla wspólnego dobra"

Michał Boroń

Oprac.: Michał Boroń

Słynny gitarzysta i kompozytor Carlos Santana ogłosił kolejną światową trasę koncertową "Planet of Free Will Global Tour 2027". Jeden z przystanków odbędzie się w Polsce. Co już wiemy?

Carlos Santana w kapeluszu gra na czerwonej gitarze elektrycznej podczas koncertu na scenie.
Carlos Santana jest liderem grupy SantanaDaniel KnightonGetty Images

Europejska część trasy "Planet of Free Will Global Tour" rozpocznie się 30 czerwca 2027 roku w O2 Arenie w Londynie. Santana powróci też do Polski - koncert organizowany przez Live Nation odbędzie się 24 lipca 2027 w Tauron Arenie Kraków.

Santana powraca do Polski - sprzedaż biletów:

Przedsprzedaż dla fan klubu: 27.10.2026, godz. 12:00
Przedsprzedaż Mastercard Pekao: 28.10.2026, godz. 12:00
Przedsprzedaż Ticketmaster: 29.10.2026, godz. 12:00
Sprzedaż ogólna: 30.10.2026, o godzinie 12:00.

W ramach trasy dostępne będą również różnorodne pakiety VIP oraz specjalne doświadczenia, które pozwolą fanom przeżyć koncert w wyjątkowy sposób. Oferta poszczególnych pakietów będzie się różnić, ale obejmie m.in. bilety premium, ekskluzywne gadżety oraz kolekcjonerskie identyfikatory.

"Naszą intencją, motywacją i celem jest budzenie głębszej świadomości, że żyjemy na Planecie Wolnej Woli i że każdy z nas ma moc wyboru jedności zamiast podziałów, harmonii zamiast konfliktów oraz miłości zamiast strachu" - opowiada Carlos Santana.

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Michał Boroń

"Na każdym koncercie Santany, poprzez każdą zagraną nutę, przekazujemy i dzielimy się poczuciem jedności, harmonii i wspólnoty. Przypominamy wszystkim, że mamy wolną wolę, by wybierać wyższy poziom świadomości i żyć dla wspólnego dobra" - dodaje wielokrotny laureat nagród Grammy i członek Rock and Roll Hall of Fame.

Podczas nadchodzącej trasy Santana zaprezentuje pełne energii i pasji przeboje z ponad pięciu dekad swojej kariery - od przełomowego albumu "Abraxas", przez światowy fenomen "Supernatural", aż po kolejne etapy swojej twórczości.

Gitarzysta i kompozytor łączy brzmienia afro-latynoskie, bluesa i rocka, przekraczając granice gatunków i pokoleń.

W obecnym składzie grupy Santana występują m.in. żona gitarzysty - perkusistka Cindy Blackman Santana (znana z wieloletniej współpracy z Lennym Kravitzem) oraz syn, grający na instrumentach klawiszowych Salvador Santana.

79-letni lider w dorobku ma ok. 100 mln sprzedanych płyt, a do jego największych przebojów należą m.in. "Samba Pa Ti", "Black Magic Woman", "Oye Como Va", "Smooth", "Maria Maria" i "The Game of Love".


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