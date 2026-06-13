Piersi to zespół powstały w Niemodlinie w 1984 r. Został założony z inicjatywy wokalisty, Pawła Kukiza (który pozostawał jego liderem aż do 2013 r.), a także gitarzysty Rafała Jezierskiego, basisty Zbigniewa Moździerskiego oraz perkusisty Andrzeja Olszewskiego. Formacja w trakcie swojej wieloletniej kariery wylansowała przeboje, takie jak "Maryna", "Zośka" czy "O, Hela". Fani po dziś dzień kochają twórczość grupy za ich prześmiewcze teksty, jednocześnie poruszające ważne kwestie społeczne, polityczne i kulturalne w Polsce.

Jednym z najważniejszych przebojów w dorobku zespołu pozostaje "Całuj mnie". Utwór znają niemal wszyscy Polacy, lecz nie każdy wie, o czym opowiada. Okazuje się, że tekst jest pełen ironii i powstał, aby... wyśmiać sąsiada Pawła Kukiza. Oto nietuzinkowa historia jednego z największych polskich hitów lat 90.

"Całuj mnie" to jeden z największych hitów zespołu Piersi. Melodia miała wyśmiewać zespoły glam rockowe?

Pomysł na sarkastyczny i pełen ironii utwór "Całuj mnie" pojawił się niedługo po założeniu zespołu Piersi. Zanim muzycy zdecydowali się go wydać minęło jednak trochę czasu. Jak zdradzał sam Paweł Kukiz, inspiracją do napisania melodii były zespoły grające glam rock, które w tamtym czasie intrygowały wokalistę. Stąd wziął się też nieco przesłodzony charakter piosenki.

"Na którejś z prób, w ramach wygłupów zaczęliśmy udawać taki landrynkowy zespół. Chcieliśmy zagrać coś słodkiego, aż do mdłości, aż do granicy kiczu. Nakręcaliśmy się wzajemnie. Jak ktoś zagrał jakiś fajny fragment, to mówiliśmy 'ty to fajne, zagraj to jeszcze raz' i tak wspólnie wymyśliliśmy tę piosenkę. Ja dla dodania 'autentyzmu' śpiewałem frazę 'Kiss me, this is a beautiful game'. Bardzo nas to kręciło" - opowiadał Kukiz, cytowany przez portal Bibliotekapiosenki.pl.

"Całuj mnie" opowiada o... sąsiedzie Pawła Kukiza! Niewielu zna prawdziwą historię piosenki

Gdy muzycy Piersi mieli już melodię, inspiracji do stworzenia tekstu nie trzeba było daleko szukać. Wokalista postanowił pójść za tropem sarkazmu i napisał tekst o tym, co działo się... za jego płotem. Opowiedział historię swojego sąsiada, który niedawno powrócił z USA i uganiał się za kobietami, wyśmiewając jego zaloty przed milionami słuchaczy.

"Tak jak muzyka miała wyśmiewać sztucznie wykreowane, upudrowane i uszminkowane zespoły, tak i tekst miał być prześmiewczy. Pomysł wziął się z mojego podwórka. Po kilku latach zrywania azbestu gdzieś w Stanach, wrócił mój sąsiad. Przywiózł trochę błyskotek i rozglądał się za dziewczynami. No przecież wystarczyło to wszystko opisać. Ale ja nie chciałem opisywać obrazka, ja chciałem go wykpić" - opowiadał Kukiz.

Piosenka ostatecznie została ukończona i wydana w 1997 r., pojawiając się na albumie "Raj na ziemi". Dotarła wówczas do czwartego miejsca listy przebojów Programu Trzeciego. Zespół Piersi wielokrotnie podkreślał prześmiewczy charakter kompozycji, lecz niektórzy Polacy do dziś traktują jej tekst całkowicie poważnie. Niewielu zna prawdziwą historię, kryjącą się za kultowym refrenem.

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