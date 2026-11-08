Materiał na czwarty album Led Zeppelin powstawał zimą 1970 roku, najpierw w Island Studios w Londynie, a następnie w przerobionym na studio wiejskim domu w Hampshire, gdzie kwartet wykorzystał mobilny sprzęt The Rolling Stones. Za realizację odpowiadał Andy Johns, który czuwał też przy poprzednich płytach, nazywanych po prostu "Led Zeppelin II" i "Led Zeppelin III".

Pierwsze cztery albumy legendarnej formacji oznaczone były tylko rzymskimi cyframi, nie posiadają tytułów.

"Bardzo podobał mi się pomysł, że przenosimy się do Headley Grange i używamy przenośnego sprzętu. To pozwalało nam skupić się wyłącznie na muzyce" - wspominał gitarzysta Jimmy Page.

Led Zeppelin na drodze eksperymentów. "Całkiem nieźle nam wyszło"

"Było w tym sporo eksperymentowania. Po raz pierwszy tak naprawdę mieszkaliśmy razem. Wcześniej było studio, hotel, studio, hotel. Nigdy nie mieszkaliśmy w miejscu, w którym też nagrywaliśmy. Była to dla nas nowa sytuacja i myślę, że dobrze na nas wpłynęła. W domu był wielki pokój z dużym kominkiem, gdzie rozstawiliśmy sprzęt. Można więc było po prostu samemu zacząć coś robić albo gdy ktoś akurat się pojawił, zacząć spontaniczną jam session. W pewien sposób cały czas tworzyliśmy muzykę i jak widać, całkiem nieźle nam wyszło" - dodawał basista John Paul Jones.

To właśnie w takich warunkach powstał m.in. utwór "Stairway to Heaven", który stał się jednym z największych przebojów grupy. Do dziś numer zaliczany jest do grona najlepszych ballad w historii rocka.

"Początkowy zamysł zakładał użycie dość delikatnie brzmiącej gitary, która otwierałaby ten utwór - czegoś, co w miarę upływu czasu, od początku do końca, nabierałoby tempa. (...) Jednak właściwa realizacja tego pomysłu to już zupełnie inna sprawa. (...) Wszystko tu przyspiesza, wszystko jest w ruchu" - opowiadał Jimmy Page.

Gdy gitarzysta zaczął tworzyć przy kominku w Headley Grange, u jego boku siedział wokalista Robert Plant z kartką i ołówkiem w ręku.

"Nagle po prostu zacząłem pisać słowa. Z perspektywy czasu myślę, że po prostu przysiadłem się do niego w odpowiednim momencie" - mówił frontman Led Zeppelin.

Zespół wykorzystał również niezwykłą akustykę posiadłości. Perkusista John Bonham nagrywał bębny do "When The Levee Breaks" w hallu, z mikrofonami zwisającymi ze schodów. Te jedne z najsłynniejszych perkusyjnych dźwięków były później samplowane przez Beyoncé, Beastie Boys, Massive Attack, J. Cole, Björk czy Eminema.

Po zakończeniu podstawowych utworów, zespół wrócił do Londynu, by zarejestrować "Stairway To Heaven" i dodatkowe partie w Island Studios. Później Jimmy Page zabrał materiał do Los Angeles, gdzie miksowany był w Sunset Sound. Na ostateczne miksy album wrócił do Island Studios.

Grupa do współpracy zaprosiła grającego na fortepianie Iana Stewarta, nazywanego "szóstym Rolling Stonesem" (jego grę słychać w "Rock and Roll") oraz folkową wokalistkę Sandy Denny. "The Battle of Evermore" to jedyna piosenka z dorobku Led Zeppelin z kobiecym głosem na pierwszym planie.

W trakcie sesji zarejestrowano w sumie 11 utworów, osiem z nich trafiło na "czwórkę". Pozostałe trzy nagrania ("Down by the Seaside", "Night Flight" oraz "Boogie with Stu") wypuszczono na wydanym w 1975 r. albumie "Physical Graffiti".

Tajemnicza okładka "Led Zeppelin IV". Tożsamość mężczyzny ujawniono pół wieku później

Na okładce znalazły się cztery symbole, z których każdy reprezentował konkretnego członka zespołu.

"Była taka wspaniała książka z różnymi znakami i symbolami. Każdy z nas wybrał więc sobie swój symbol. Ja i Bonzo [John Bonham] wybraliśmy znaki, które były swoimi graficznymi przeciwieństwami, a Robert i Jimmy zaprojektowali swoje. Każdy z nich miał swoje znaczenie" - opowiadał John Paul Jones.

"Okładka dla każdego może mieć inne znaczenie. Dla mnie oznacza: 'wolałbym mieszkać w starym domu niż w bloku'. Każda z naszych płyt była inna, ale ta uważam jest najlepsza" - dodawał John Bonham.

Brak tytułu i nazwy zespołu było reakcją na kiepskie recenzje poprzedniego albumu i koncertów w niektórych amerykańskich pismach. "Pomyśleliśmy, że ciekawe będzie wydać płytę bez żadnej informacji i sprawdzić, jak się będzie sprzedawać" - tłumaczył później Jimmy Page.

Przez lata fani głowili się nad tożsamością tajemniczego mężczyzny z okładki "czwórki". Zdjęcie przedstawia starszego mężczyznę w kapeluszu niosącego wiązkę chrustu na plecach.

Badacze z uniwersytetu West Anglia, prowadząc prace nad wystawą poświęconą ludziom z hrabstwa Wiltshire, natknęli się na wiktoriański album ze zdjęciami. Na jednym z nich, w tej samej pozie widnieje ten sam mężczyzna. Zdjęcie jest czarno-białe, dla potrzeb albumu zostało pokolorowane. Nawet członkowie zespołu nie wiedzieli, kim był człowiek, który tak nierozerwalnie związany jest z ich karierą. Dodajmy, że na fotografię trafił Robert Plant w sklepie z antykami obok domu Jimmy'ego Page'a.

Ponad pół wieku po premierze ustalono, że na okładkowym zdjęciu widnieje urodzony w 1823 roku Let Long, który zajmował się wiązaniem słomianych strzech na domach. Autorem fotografii był prawdopodobnie Ernest Howard Farmer.

"Led Zeppelin stworzył ścieżkę dźwiękową moich nastoletnich lat, więc mam nadzieję, że odkrycie tej wiktoriańskiej fotografii ucieszy Roberta, Jimmy'ego i Johna Paula" - powiedział Brian Edwards, kurator wystawy w Wiltshire Museum.

Led Zeppelin - legenda rocka wciąż inspiruje

Czwarty studyjny materiał Led Zeppelin okazał się wielkim komercyjnym sukcesem. Płyta "Led Zeppelin IV" do dziś sprzedała się w ponad 37 mln egzemplarzy. Tylko w USA płyta pokryła się 24-krotną platyną, co oznacza 5. miejsce w klasyfikacji wszech czasów (na równi z tak zwanym "Białym Albumem" The Beatles).

W sumie dorobek kwartetu to blisko 300 mln egzemplarzy sprzedanych na całym świecie. Formacja stała się jedną z największych legend rocka i hard rocka oraz wielką inspiracją dla kolejnych generacji muzyków.

Led Zeppelin przestali istnieć w 1980 roku, po śmierci Johna Bonhama. Jak stwierdził koroner na podstawie sekcji zwłok, feralnego 24 września 1980 r. perkusista wypił 40 kieliszków (!!!) wódki.

Po śmierci Johna Bonhama zespół dał tylko jednorazowe krótkie występy podczas Live Aid w Filadelfii w 1985 r. (z udziałem dwóch perkusistów: Phila Collinsa z Genesis i Tony'ego Thompsona z Chic oraz basisty Paula Martineza), koncertu z okazji 40-lecia Atlantic Records w 1988 r. (za bębnami zasiadł Jason Bonham, syn "Bonzo") oraz wprowadzenia Led Zeppelin do Rockandrollowego Salonu Sław w 1995 r. (wśród gości m.in. Jason Bonham, a także Steven Tyler i Joe Perry z Aerosmith, Neil Young i Michael Lee, wspierający na perkusji duet Page & Plant).

Pełny koncert po śmierci Bonhama dali tylko raz - 10 grudnia 2007 r. w O2 Arena w Londynie podczas charytatywnego Ahmet Ertegun Tribute Concert poświęconego pamięci zmarłego współzałożyciela i szefa wytwórni Atlantic, odpowiedzialnego za podpisanie kontraktu płytowego z Led Zeppelin. Na perkusji ponownie zespół wsparł Jason Bonham.