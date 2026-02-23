Były wokalista Mötley Crüe wraca do Polski z przyjaciółmi. "Obowiązkowy punkt dla każdego fana"

Utwory z dorobku Mötley Crüe, The Dead Daises, Kiss i innych legend hard rocka będzie można usłyszeć 28 kwietnia w Klubie Zaścianek w Krakowie. Wystąpi tam John Corabi, były wokalista Mötley Crüe, któremu towarzyszyć będą muzyczni przyjaciele związani z m.in. Whitesnake, zespołami Alice Coopera i Gene'a Simmonsa z Kiss.

"Artysta obdarzony jedną z najbardziej charakterystycznych, zachrypniętych barw głosu w historii gatunku. John Corabi już tej wiosny zagra w krakowskim Klubie Zaścianek. Koncert to obowiązkowy punkt dla każdego fana prawdziwego, surowego rocka" - czytamy w zapowiedzi wydarzenia.

Występ pod szyldem John Corabi & Friends odbędzie się 28 kwietnia. Całość otworzy polska brutalglamowa formacja Sick Saints. Bilety w cenie 129 zł trafiły już do sprzedaży.

Kim jest John Corabi?

66-letni obecnie amerykański wokalista i gitarzysta pod koniec lat 80. współpracował z takimi zespołami jak Angora i The Scream. W 1992 r. otrzymał propozycję dołączenia do Mötley Crüe, gdy pozostali muzycy pokłócili się z oryginalnym wokalistą Vince'em Neilem. W składzie tej legendy hard rocka nagrał album "Mötley Crüe" (1994), który zadebiutował na 7. miejscu listy "Billboardu", co zostało jednak odebrane za komercyjną porażkę.

W 1996 r. John Corabi zdecydował się odejść z grupy, a na opuszczone przez niego miejsce powrócił Vince Neil. W następnych latach rockman współpracował z wieloma zespołami, m.in. Union, ESP (Eric Singer Project), Twenty 4 Seven czy Brides of Destruction, nagrywając także solowe płyty.

W Krakowie wspierać go będą muzyczni przyjaciele, dobrze znani na rockowej scenie: gitarzysta Jeremy Asbrock (m.in. Ace Frehley, Gene Simmons z Kiss), perkusista Troy Luccketta (eks-Tesla), klawiszowiec i gitarzysta Paul Taylor (m.in. Winger, Alice Cooper), basista Michael Devin (eks-Whitesnake) i Marti Frederiksen, znany głównie jako producent i autor piosenek dla takich wykonawców, jak m.in. Aerosmith, Mötley Crüe, Def Leppard, Ozzy Osbourne, Buckcherry, Carrie Underwood, Daughtry i Gavin Rossdale.

Obecnie John Corabi jest również wokalistą supergrupy The Dead Daisies, a także pracuje nad kolejnym solowym materiałem.

