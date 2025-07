Spektakl "Byłam żoną Boba Marleya" wyreżyserowany przez Pawła Szumca na podstawie tekstu Małgorzaty Jantos to muzyczna opowieść w rytmie reggae o Ricie Marley , kobiecie, która przez szesnaście lat była żoną największej gwiazdy muzyki rodem z Jamajki, ale także ikony popkultury, do dzisiaj pobudzającej wyobraźnię młodszych i starszych buntowników przeciwko złu i niesprawiedliwości świata.

"Chcemy, by powstała wielowymiarowa historia o kobiecie zastanawiającej się: Kim jestem? Od czego muszę się uwolnić? Gdzie zmierza moje życie? To są bardzo uniwersalne prawdy. Nie będziemy sugerować żadnych odpowiedzi. Skupimy się na stawianiu pytań..." - mówił przy okazji premiery reżyser Paweł Szumiec.

Równoprawną bohaterką spektaklu jest muzyka. Pojawia się ona m.in. w piosenkach Boba Marleya i Rity Marley (np. "Is This Love", "No Woman, No Cry"), wykonywanych na żywo z zespołem Mamas & Trawas (Aleksander Brzeziński, Jakub Nieć, Damian Mielec), specjalnie powołanym na potrzeby przedstawienia.