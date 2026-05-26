Fani The Beatles z niecierpliwością wyczekują premiery szumnie zapowiadanej, podzielonej na cztery części, filmowej biografii legendarnego zespołu. Za kamerą stanie Sam Mendes, twórca takich kinowych hitów, jak "American Beauty" (Oscar dla Mendesa), "1917", "Hamnet" czy filmy o przygodach Jamesa Bonda - "Skyfall" i "Spectre".

Projekt roboczo zatytułowany "The Beatles - A Four-Film Cinematic Event" pojawi się w kwietniu 2028 r. Cztery filmy - każdy z nich będzie opowiadał historię z perspektywy innego jej członka - złożą się w całość o muzycznej grupie wszech czasów.

W rolach głównych pojawią się Paul Mescal (jako basista i wokalista Paul McCartney), Barry Keoghan (perkusista Ringo Starr), Harris Dickinson (wokalista John Lennon) oraz Joseph Quinn (gitarzysta George Harrison).

Patti Boyd krytykuje filmy o The Beatles

W filmach o Beatlesach wystąpią również: Saoirse Ronan (żona Paula Linda McCartney), James Norton (menedżer Brian Epstein), Mia McKenna-Bruce (żona Ringo Maureen Starkey), Anna Sawai (żona Johna Yoko Ono), Aimee Lou Wood (żona George'a Pattie Boyd), Harry Lloyd (producent George Martin), David Morrissey (ojciec Paula Jim McCartney), Leanne Best (ciotka Johna Mimi Smith), Bobby Schofield (Neil Aspinall, szkolny przyjaciel Paula i George'a, późniejszy szef Apple Corps.), Daniel Hoffmann-Gill (Mal Evans, road menedżer The Beatles), Arthur Darvill (Derek Taylor, rzecznik The Beatles) oraz Adam Pally (Allen Klein, menedżer The Beatles po śmierci Briana Epsteina).

O komentarz na temat nadchodzącego projektu pokusiła się tymczasem Pattie Boyd, która w latach 1966-1977 była żoną George'a Harrisona. Na ekranie zagra ją gwiazda seriali "Biały Lotos" i "Sex Education", Aimee Lou Wood. Angielska pisarka i fotografka wyznała, że rozczarowało ją milczenie twórców produkcji, którzy nie pofatygowali się, by skonsultować z nią swoją wizję lub poradzić się w kwestii wyboru odpowiedniej aktorki.

"No cóż, miło by było, gdyby chociaż dali znać, że mają już kogoś, kto mnie zagra. Nikt się ze mną nie skontaktował" - zdradziła 82-letnia Boyd, goszcząc w podcaście "Miss O'Dell: Abbey Road To Tulsa Time".

Była ukochana Harrisona podejrzewa, że scenariusze filmów raczej nie będą odzwierciedlać rzeczywistości. "Mogłabym im opowiedzieć naprawdę świetne historie. Ale oni chyba nie są zainteresowani tym, co się faktycznie wydarzyło, bo nie chcą rozmawiać z ludźmi, którzy tam wtedy faktycznie byli. Chcą stworzyć coś zupełnie innego, inną historię" - podkreśliła Boyd.

I dodała, że nadchodząca biografia The Beatles wydaje się "nie mieć zbyt wiele wspólnego z prawdą". "To będzie kreacja filmowca, który wyobraża sobie, co mogło się wydarzyć. Postaram się być grzeczna i nie marudzić" - skwitowała pisarka.

Patti Boyd: Muza George'a Harrisona i Erica Claptona

George Harrison dla Patti Boyd napisał m.in. "I Need You", "If I Needed Someone" i "Love You To". Żona gitarzysty nie angażowała się w działalność The Beatles. W "Antologii" Ringo Starr wspominał, że w studiu towarzyszyła Harrisonowi "ledwo kilka razy". Mimo to można usłyszeć ją w chórkach kilku kompozycji - "Birthday" oraz "Yellow Submarine". W 1969 roku Harrison stworzył swoje ówczesne opus magnum, czyli utwór "Something", który w całości opowiadał o jego uczuciu do Pattie Boyd.

Ich problemy zaczęły się w momencie, gdy George wyjechał do Indii w 1968 roku szukać sensu. Żona sądziła, że miał on "obsesję na punkcie medytacji", a jej coraz ciężej żyło się w związku. Do tego doszły zdrady - najbardziej zabolało ją, gdy George Harrison zdradził ją z Maureen Starkey, żoną Ringo Starra.

To był początek końca ich małżeństwa, bo podczas, gdy Harrison był niewierny, do Pattie zbliżył się Ronnie Wood (gitarzysta The Faces, a później The Rolling Stones), a następnie przyjaciel Harrisona, Eric Clapton. W 1970 r. napisał dla Patti Boyd wielki przebój "Layla".

Pattie i George rozwiedli się w 1974 roku, a ona związała się z Erikiem. 27 marca 1979 r. wzięli ślub. Byli ze sobą przez kolejne 8 lat, a Pattie zostawiła go ostatecznie w kwietniu 1987 roku. Do rozwodu pary doszło dwa lata później.

