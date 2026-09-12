Budka Suflera z nowym wokalistą. Legenda zastąpi Jacka Kawalca

Krzysztof Wałecki potwierdził krążące od kilku tygodni informacje o swoim dołączeniu do Budki Suflera. Pod koniec sierpnia opublikował zdjęcie z muzykami zespołu, teraz oficjalnie ogłosił swoją decyzję w mediach społecznościowych.

Sama Budka Suflera nie wydała jeszcze komunikatu w tej sprawie. Wałecki napisał jednak wprost, że po rozmowach z zespołem zdecydował się na stałą współpracę.

"Nie jest to dla mnie łatwa decyzja i nie podjąłem jej pochopnie. To spora zmiana w moim życiu. Każdy zespół ma swoją historię, każdy inną" - przekazał.

Krzysztof Wałecki odchodzi z Oddziału Zamkniętego

Przyjęcie propozycji Budki Suflera wiąże się z zakończeniem wieloletniej współpracy Wałeckiego z Oddziałem Zamkniętym. Wokalista dołączył do grupy 31 lat temu i przez długi czas nie chciał się z nią rozstawać.

"Z ogromnym żalem rozstaję się z Oddziałem Zamkniętym" - przyznał. Podziękował również muzykom zespołu i podkreślił, że wiele nauczył się w ciągu wspólnie spędzonych lat.

Wałecki jest wokalistą i gitarzystą. Oprócz Oddziału Zamkniętego był związany m.in. z zespołami Vintage oraz V2. Teraz będzie mierzył się z repertuarem jednej z najbardziej rozpoznawalnych grup w historii polskiego rocka.

Jacek Kawalec żegna się z Budką Suflera

Krzysztof Wałecki zajmie miejsce Jacka Kawalca, który śpiewał z Budką Suflera od 2022 roku. Kawalec ma wystąpić z zespołem jeszcze podczas koncertów 12 września w Warszawie oraz 19 września w Wilnie.

Do rozstania doszło po sporze wywołanym parodią Zenona Martyniuka. Podczas jednego z występów Kawalec sparodiował przebój "Przez twe oczy zielone" i odniósł się do korzystania z playbacku przez wykonawców disco polo.

Nagranie dotarło do Zenona Martyniuka, a Tomasz Zeliszewski opublikował w imieniu Budki Suflera przeprosiny. Kawalec twierdził później, że oświadczenie nie zostało z nim uzgodnione. Uznał reakcję zespołu za ingerencję w swoją swobodę artystyczną i podjął decyzję o odejściu.

Wokalista sam również przeprosił lidera Akcentu. Zaznaczył jednocześnie, że jego występ dotyczył całego zjawiska disco polo, a nie wyłącznie Martyniuka.

Kolejna zmiana za mikrofonem Budki Suflera

Najbardziej rozpoznawalnym wokalistą Budki Suflera pozostaje Krzysztof Cugowski, który rozstał się z grupą w 2014 roku. Zespół zakończył wówczas działalność, lecz po kilku latach wrócił w zmienionym składzie.

Od czasu reaktywacji z formacją współpracowali m.in. Robert Żarczyński, Irena Michalska i Jacek Kawalec. Dołączenie Krzysztofa Wałeckiego oznacza następną zmianę za mikrofonem zespołu.

Pierwszych szczegółów dotyczących koncertów i nagrań z nowym wokalistą jeszcze nie podano. Wałecki kończy swój wpis słowami: "Nadszedł czas na zmiany".