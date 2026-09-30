Budka Suflera wyciągnęła rękę do Jacka Kawalca. "Pamiętajmy tylko te pozytywne momenty"

Jacek Kawalec zakończył współpracę z Budką Suflera zaledwie kilka tygodni temu, po sporze dotyczącym jego kabaretowej parodii Zenka Martyniuka. Ponieważ obie strony przedstawiały swoje stanowiska za pośrednictwem mediów i nie szczędziły sobie gorzkich słów, mogło się wydawać, że nieprędko zdecydują się na kolejny publiczny kontakt.

Tym większą uwagę zwrócił wpis opublikowany przez zespół 29 września, w dniu 65. urodzin byłego wokalisty. Muzycy wspomnieli w nim o lepszych i trudniejszych momentach, lecz podkreślili, że tego dnia chcą pamiętać przede wszystkim o udanych latach wspólnej pracy.

"Niech nasza pamięć podsuwa nam chwile, które były dobre i radosne, pełne wartościowych brzmień. Zwłaszcza w dzień urodzin pamiętajmy tylko te pozytywne warstwy, momenty i zdarzenia. Te pozostałe odsuńmy na bok" - napisali członkowie Budki Suflera.

Jacek Kawalec odpowiedział na życzenia Budki Suflera

W dalszej części wpisu muzycy zwrócili się już bezpośrednio do jubilata, życząc mu dobra, zrozumienia oraz dalszej obecności muzyki w jego życiu. Całość zakończyli słowami: "Trzymaj się, Stary, i niech dobra muza będzie z tobą".

Życzenia mogły zostać odebrane jako próba złagodzenia napięcia, jednak Kawalec nie zamierza wracać do niedawnego konfliktu ani zastanawiać się nad wznowieniem kontaktu z zespołem. Zapytany przez "Fakt" o gest dawnych kolegów, odpowiedział tylko: "Nie patrzę już w tamtą stronę".

Znacznie chętniej opowiedział o własnych planach muzycznych, na których zamierza teraz koncentrować swoją uwagę. Już 9 października ukaże się jego singel "Flesze", a prace nad następnymi nagraniami są coraz bliżej zakończenia.

"Jesteśmy już w finałowej fazie pracy nad kolejnymi dwoma singlami. Także idziemy do przodu" - zapowiedział wokalista.



