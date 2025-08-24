Bruce Springsteen niedawno został miliarderem. Od lat 90. mieszka w tym samym miejscu

Bruce Springsteen niedawno dołączył do grona miliarderów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez magazyn "Forbes", artysta znany z hitów takich jak "Born in the U.S.A.", "Dancing In the Dark" czy "Streets of Philadelphia", obecnie chwalić się może majątkiem wartym 1,1 mld dolarów. Muzyk tym samym znalazł się w gronie gwiazd takich jak Taylor Swift, Rihanna czy Jay-Z. Mimo 76 lat, Springsteen wciąż koncertuje, mnożąc swój kapitał, a w wolnych chwilach odpoczywa na farmie mierzącej ponad 400 akrów.

Gdzie mieszka Bruce Springsteen?

Większość swojego życia, Bruce Springsteen spędził mieszkając ze swoją żoną Patti Scialfa i dziećmi w Jersey. Choć cała trójka (Evan, Samuel i Jessica) urodziła się w Los Angeles, rodzina powróciła do Jersey, gdy tylko pociechy były w wieku szkolnym.

Patti Scialfa i Bruce Springsteen Instagram @officialrumbledoll materiał zewnętrzny

Muzyk zakupił dwie farmy dla koni w Colts Neck i wciąż przebywa w większej z nich - mniejsza została sprzedana w 2021 roku za ponad 27 milionów dolarów. Piękna ziemia mierząca ponad 400 akrów zapewnia muzykowi potrzebne wyciszenie po intensywnych koncertach. Bruce nabył ją jeszcze w latach 90. i po dziś dzień służy mu za schronienie.

Rozwiń

Choć gwiazdor na przestrzeni lat zakupił wiele posiadłości, rancz i willi w Kalifornii i New Jesrsey, to właśnie ta farma od dekad jest jego główną rezydencją.

Przed przeprowadzką do obecnego domu, Springsteen z rodziną mieszkali na sąsiedzkiej farmie. Tam córka Jessica po raz pierwszy odkryła swoje wielkie zamiłowanie do koni.

Rozwiń

Przeprowadzka do większego domu, znajdującego się bliżej stadniny umożliwiła jej rozwijanie pasji i zostanie mistrzynią jeździectwa. Obecnie 33-letnia Jessica regularnie odwiedza dom, by opiekować się końmi.

Na Instagramie Jessici i Patti znaleźć możemy wiele zdjęć dokumenujących malownicze tereny w New Jersey. Piękne zielone pola, kolorowe drzewa i ogromne przestrzenie stały się niemal idealnym miejscem do praktykowania jeździectwa z dala od miejskiego zgiełku.

Bruce Springsteen i żona Patti Scialfa @officialrumbledoll materiał zewnętrzny

Po raz pierwszy Springsteen zwrócił uwagę na posiadłość w latach 80. W jego autobiografii "Born to Run", piosenkarz wspomniał o tym, jak pierwszy raz ujrzał posiadłość, gdy miał około 30 lat: "Zawsze chciałem mieć trochę ziemi w pobliżu mojego rodzinnego miasta".

"Pojawiła się nieruchomość, obok której przejeżdżałem na rowerze odkąd miałem trzydzieści lat. Patrzyłem w dół na piękną aleję i często myślałem… pewnego dnia. Kobieta, która była jej właścicielką, była artystką i mieszkała tam aż do swojej śmierci. Nieruchomość została wystawiona na sprzedaż. Patti i ja długo się jej przyglądaliśmy, a następnie ją kupiliśmy" - tłumaczył.

Bruce Springsteen i córka Jessica Instagram @officialrumbledoll materiał zewnętrzny

Colts Neck uznawane jest za jedną z najbardziej pożądanych i luksusowych części New Jersey, kojarzoną z obiektów jeździeckich, farm i bujnych sadów. Ze względu na zamożnych mieszkańców tamtego obszaru, ceny ziemi i kosztów utrzymania również są wyjątkowo wysokie.

Wielkie święto muzyki i radości! Zobacz, co działo się na Pol'and'Rock Festival 2025 materiały promocyjne