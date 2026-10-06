Brian May rezygnuje z tras koncertowych. "50 lat wystarczy"

Ostatnia światowa trasa Queen z Adamem Lambertem zakończyła się w lutym 2024 roku w Tokio. Od tego czasu nie ogłoszono kolejnego tournée, a Brian May potwierdził teraz, że nie planuje już powrotu do wielomiesięcznego koncertowania.

W rozmowie z "The Times" 79-letni muzyk wyjaśnił, że podjął tę decyzję około półtora roku temu. Wpłynęła na nią śmierć bliskiego przyjaciela rodziny, o której dowiedział się podczas pobytu zespołu w Stanach Zjednoczonych. May chciał wrócić na kilka dni do domu, lecz harmonogram trasy uniemożliwił mu przerwanie wyjazdu.

"Uwielbiam grać i podróżować, ale ceną jest rezygnacja z wolności. Mam żonę, wnuki i wiele spraw związanych z astrofizyką, którymi chcę się zająć. Myślę więc, że może 50 lat wystarczy" - powiedział.

Queen nie wyklucza występów w nowej formule

Rezygnacja z tras nie oznacza zakończenia działalności Queen. May nadal bierze pod uwagę występy, jednak chciałby odejść od modelu wymagającego regularnych podróży i wielomiesięcznej nieobecności w domu.

Gitarzysta rozważa stworzenie immersyjnego widowiska, które pozwoliłoby prezentować muzykę zespołu w jednym miejscu. Do opracowania takiej koncepcji zainspirowała go wizyta w Sphere w Las Vegas, obiekcie wykorzystującym rozbudowane systemy obrazu i dźwięku.

"Chcemy zrobić coś naprawdę rewolucyjnego. Nie takiego jak ABBA, ale zmierzającego w podobnym kierunku. W ubiegłym roku odwiedziłem Sphere i naszkicowałem koncepcję całego koncertu Queen" - zdradził May.

Muzyk odniósł się w ten sposób do projektu "ABBA Voyage". W londyńskim widowisku cyfrowe wizerunki członków szwedzkiej grupy pojawiają się na scenie przy akompaniamencie zespołu grającego na żywo.

Brian May krytycznie o sztucznej inteligencji

Realizacja pomysłu Queen nie jest jeszcze przesądzona. May uważa, że przygotowanie podobnej produkcji wymagałoby dziś wykorzystania sztucznej inteligencji, wobec której ma poważne zastrzeżenia. Gitarzysta zwraca uwagę przede wszystkim na wpływ centrów danych na środowisko.

"Myślę, że immersyjne doświadczenie nadal jest możliwe i mogłoby pokonać ograniczenia czasu oraz przestrzeni. Obecnie nie da się go jednak stworzyć bez AI, a mam wobec tego poważne obawy. Centra danych są ogromnym złem i trzeba z nimi walczyć" - stwierdził.

Kilka miesięcy po zakończeniu ostatniej trasy May przeszedł niewielki udar, w wyniku którego czasowo stracił władzę w lewej ręce. Muzyk wrócił do sprawności i ponownie zaczął grać na gitarze, ale przyznał później, że problemy zdrowotne były dla niego ważnym ostrzeżeniem.

Od zakończenia "Rhapsody Tour" pojawia się na scenie sporadycznie. W maju 2025 roku wystąpił u boku Bensona Boone'a podczas festiwalu Coachella, wykonując z nim "Bohemian Rhapsody". Podobne pojedyncze występy nadal są możliwe, jednak May nie zamierza już podporządkowywać życia kolejnym trasom.