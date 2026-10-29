Brian Jones napisał list do Charliego Wattsa, aby zwerbować go do The Rolling Stones. Korespondencja trafi pod młotek!

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Dom aukcyjny Sotheby's może pochwalić się nie lada gratką dla fanów The Rolling Stones. Pod młotek trafił właśnie niepublikowany wcześniej list z 1962 r., od którego niemal wszystko się zaczęło. W wiadomości Brian Jones próbował zwerbować perkusistę Charliego Wattsa do kultowej formacji. Jest to więc historyczny dokument, którego wartość szacuje się na 80 tys. dolarów (ponad ćwierć mln złotych).

Bill Wyman, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards i Charlie Watts z The Rolling Stones z gitarami w 1965 roku.
Bill Wyman, Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards i Charlie Watts z The Rolling Stones w 1965 r.Michael WardGetty Images

Na aukcję trafił właśnie historyczny list zaadresowany do Charliego Wattsa - wieloletniego perkusisty The Rolling Stones. Na sprzedaż wystawiła go siostra zmarłego w 2021 r. muzyka, która odnalazła wiadomość w prywatnych archiwach rodziny. Korespondencja została zachowana wraz z oryginalną kopertą, na której widnieje napis "Do Pana C. Wattsa" i adres jego rodzinnego domu w londyńskiej dzielnicy Wembley.

Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć list na specjalnej wystawie przedaukcyjnej w Nowym Jorku. Prezentacja odbywać się będzie od 2 do 8 grudnia. Sama licytacja potrwa z kolei do 15 grudnia.

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Weronika Figiel
Weronika Figiel

Brian Jones napisał do Charliego Wattsa, aby zwerbować go do zespołu. Początkowo perkusista nie przyjął oferty

"Drogi Charlie, jeśli uważasz ten list za dość niegrzeczny, proszę o wybaczenie..." - można przeczytać na początku korespondencji, którą Brian Jones zaadresował do Charliego Wattsa. W dalszej części wiadomości muzyk poinformował przyszłego członka kultowej grupy o poszukiwaniach perkusisty i zapewnił go, że grupa "zyskuje bardzo zwarte brzmienie". Pokusił się także o osobisty komentarz w postscriptum: "Nasz obecny perkusista jest potworny!".

Odbiorca listu pracował wtedy w agencji reklamowej, a swoją muzyczną pasję rozwijał dzięki formacji Blues Incorporated Aleksisa Kornera. Początkowo nie przyjął więc oferty znajomego muzyka, gdyż nowy zespół nie był mu potrzebny. Ostatecznie dołączył do Stonesów w styczniu 1963 r., dzięki wielu staraniom muzyków. Grupa podobno tak bardzo chciała pozyskać Wattsa, że - jak Keith Richards pisał w swojej autobiografii - członkowie "głodowali, żeby móc mu zapłacić".

List z 1962 r. ma ogromne znaczenie dla historii zespołu The Rolling Stones

"Niewiele dokumentów przybliża nas tak bardzo do powstania legendarnego zespołu, jak ten list" - podkreślił Craig Inciardi, specjalista od muzyki i popkultury z domu aukcyjnego Sotheby's. "Napisany zaledwie kilka tygodni przed pierwszym występem The Rolling Stones i miesiące przed oficjalnym dołączeniem Charliego Wattsa do zespołu, oddaje ekscytację i ambicję zespołu. To niezwykły, osobisty zapis determinacji Briana Jonesa, by zrekrutować perkusistę, którego charakterystyczne brzmienie pomogło zdefiniować The Rolling Stones przez prawie sześć dekad" - skwitował ekspert.

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