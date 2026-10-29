Na aukcję trafił właśnie historyczny list zaadresowany do Charliego Wattsa - wieloletniego perkusisty The Rolling Stones. Na sprzedaż wystawiła go siostra zmarłego w 2021 r. muzyka, która odnalazła wiadomość w prywatnych archiwach rodziny. Korespondencja została zachowana wraz z oryginalną kopertą, na której widnieje napis "Do Pana C. Wattsa" i adres jego rodzinnego domu w londyńskiej dzielnicy Wembley.

Wszyscy zainteresowani mogą obejrzeć list na specjalnej wystawie przedaukcyjnej w Nowym Jorku. Prezentacja odbywać się będzie od 2 do 8 grudnia. Sama licytacja potrwa z kolei do 15 grudnia.

Brian Jones napisał do Charliego Wattsa, aby zwerbować go do zespołu. Początkowo perkusista nie przyjął oferty

"Drogi Charlie, jeśli uważasz ten list za dość niegrzeczny, proszę o wybaczenie..." - można przeczytać na początku korespondencji, którą Brian Jones zaadresował do Charliego Wattsa. W dalszej części wiadomości muzyk poinformował przyszłego członka kultowej grupy o poszukiwaniach perkusisty i zapewnił go, że grupa "zyskuje bardzo zwarte brzmienie". Pokusił się także o osobisty komentarz w postscriptum: "Nasz obecny perkusista jest potworny!".

Odbiorca listu pracował wtedy w agencji reklamowej, a swoją muzyczną pasję rozwijał dzięki formacji Blues Incorporated Aleksisa Kornera. Początkowo nie przyjął więc oferty znajomego muzyka, gdyż nowy zespół nie był mu potrzebny. Ostatecznie dołączył do Stonesów w styczniu 1963 r., dzięki wielu staraniom muzyków. Grupa podobno tak bardzo chciała pozyskać Wattsa, że - jak Keith Richards pisał w swojej autobiografii - członkowie "głodowali, żeby móc mu zapłacić".

List z 1962 r. ma ogromne znaczenie dla historii zespołu The Rolling Stones

"Niewiele dokumentów przybliża nas tak bardzo do powstania legendarnego zespołu, jak ten list" - podkreślił Craig Inciardi, specjalista od muzyki i popkultury z domu aukcyjnego Sotheby's. "Napisany zaledwie kilka tygodni przed pierwszym występem The Rolling Stones i miesiące przed oficjalnym dołączeniem Charliego Wattsa do zespołu, oddaje ekscytację i ambicję zespołu. To niezwykły, osobisty zapis determinacji Briana Jonesa, by zrekrutować perkusistę, którego charakterystyczne brzmienie pomogło zdefiniować The Rolling Stones przez prawie sześć dekad" - skwitował ekspert.