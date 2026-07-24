Bracia Davies myślą o reaktywacji The Kinks. "To jest możliwe"

Ray i Dave Daviesowie stali na czele jednego z najważniejszych brytyjskich zespołów lat 60. - The Kinks. Ich współpraca przyniosła światu takie przeboje jak "You Really Got Me" czy "All Day and All of the Night", ale poza sceną między braćmi nie zawsze układało się najlepiej.

Daviesowie przez lata wielokrotnie się kłócili i odsuwali od siebie. Dave przyznał nawet, że zdarzały się momenty, w których nie był w stanie znieść swojego starszego brata. Mimo to łącząca ich więź okazała się silniejsza od kolejnych konfliktów.

"Nasza relacja zawsze opierała się na zaufaniu, nawet jeśli czasami wręcz się nie znosiliśmy" przyznał gitarzysta w rozmowie z "The Times".

Dzisiaj dawne nieporozumienia zeszły na dalszy plan. Dave nie ukrywa, że sam jest zaskoczony tym, jak bardzo bracia ponownie się do siebie zbliżyli.

"To właściwie cud, że po tylu latach jesteśmy ze sobą tak blisko" stwierdził.

"Od dziecka istniała między nami szczególna więź"

Do poprawy relacji przyczynił się wspólny projekt artystyczny przygotowany z brytyjskim malarzem Christianem Furrem. Artysta jest znany między innymi z portretów The Rolling Stones, Marianne Faithfull, Kate Bush oraz Jimiego Hendriksa.

Efektem współpracy jest wystawa "The Kinks: Brothers", której punktem wyjścia stało się zdjęcie wykonane w 1968 roku w automacie fotograficznym w londyńskim East Finchley. Na fotografii młodzi Ray i Dave próbują zmieścić się razem w niewielkiej kabinie. Furr wykorzystał ten kadr do stworzenia serii obrazów poświęconych ich skomplikowanej relacji.

Widok nowej interpretacji zdjęcia mocno poruszył Raya. Muzyk przyznał, że nie potrafił powstrzymać łez.

"Pomyślałem wtedy: co my właściwie wyprawiamy?" wspominał.

Dave również uważa, że praca nad wystawą pomogła im zostawić za sobą część dawnych sporów.

"Świetnie się dogadywaliśmy. Przez lata różnie między nami bywało. Czasami byliśmy nierozłączni, a innym razem nie potrafiliśmy znaleźć wspólnego języka. Mimo wszystko od dzieciństwa istniała między nami pewna telepatyczna więź" tłumaczył.

The Kinks ponownie na scenie? Dave Davies odpowiada

Bracia od ponad dekady nie występowali razem. Ostatni raz spotkali się na scenie pod koniec 2015 roku w londyńskiej Islington Assembly Hall. Ray niespodziewanie dołączył wówczas do koncertu Dave'a, a muzycy wspólnie wykonali "You Really Got Me". Był to ich pierwszy taki występ od 1996 roku. Później Daviesowie mieli również spędzić razem czas w studiu. Do nagrań doszło w 2019 roku, jednak nie doprowadziły one do oficjalnego powrotu grupy.

W najnowszej rozmowie Dave został wprost zapytany, czy The Kinks mogą jeszcze wznowić działalność.

"Nie wiem, ale nigdy nie powinno się mówić nigdy" odpowiedział.

Muzyk zachowuje ostrożność także w przypadku kolejnych wspólnych przedsięwzięć artystycznych. Gdy zapytano go o możliwość przygotowania następnej wystawy, przyznał, że woli na razie o tym nie myśleć. Jego partnerka Rebecca Wilson szybko jednak wyjaśniła, że Dave nie lubi zapeszać.

Nie jest to pierwszy raz, gdy gitarzysta daje fanom nadzieję. Już w 2022 roku zdradził, że rozmawiał z Rayem o ponownym uruchomieniu zespołu.

"Rozmawialiśmy o tym. To jest możliwe" mówił wówczas.

Ray Davies ma niepublikowane utwory The Kinks

Ewentualny powrót nie musiałby ograniczać się wyłącznie do koncertów. Pod koniec 2023 roku Ray Davies ujawnił, że zgromadził około 20 niedokończonych kompozycji, nad którymi pracował z myślą o The Kinks. Część pomysłów sięga jeszcze lat 90.

Swoje partie do niektórych nagrań mieli już dograć Dave oraz perkusista Mick Avory. Materiał wciąż wymaga jednak uporządkowania.

"Jest tam mnóstwo piosenek, ale na razie istnieją tylko we fragmentach" przyznawał Ray.

Wokalista twierdził wtedy, że do ukończenia całego projektu brakuje mu niewiele.

"Są jeszcze dwie albo trzy piosenki, które chciałbym dopracować. Kiedy będą gotowe, zbiorę wszystko w całość" zapowiadał.

Mimo kolejnych deklaracji nagrania do tej pory nie ujrzały światła dziennego. Ostatni studyjny album The Kinks, zatytułowany "Phobia", ukazał się w 1993 roku. Trzy lata później grupa zakończyła działalność koncertową.

Zmienili brzmienie brytyjskiego rocka

The Kinks powstali na początku lat 60. w północnym Londynie. Muzycy wyróżniali się ostrzejszym, bardziej garażowym brzmieniem. Szczególne znaczenie miał gitarowy riff z "You Really Got Me", który wywarł ogromny wpływ na rozwój hard rocka, a później także punk rocka. Wśród najbardziej znanych utworów grupy znalazły się również "All Day and All of the Night", "Sunny Afternoon", "Waterloo Sunset" oraz "Lola".

Choć od ostatniego koncertu zespołu minęło 30 lat, temat reaktywacji regularnie powraca. Poprawa relacji między braćmi oraz niedokończone nagrania sprawiają, że tym razem spekulacje nie wydają się całkowicie pozbawione podstaw.



