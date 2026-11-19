W listopadzie 2015 roku Visconti zdradził w rozmowie z "Rolling Stone", że razem z Bowiem często słuchali twórczości Kendricka Lamara. Producentowi podobało się, że raper swobodnie mieszał gatunki. Bowie i Visconti też mieli ochotę wyjść poza to, co dotąd robili, choć efekt ich pracy, jak przyznał producent, zupełnie nie przypominał muzyki Lamara.

"Pod wieloma względami chodziło o to, żeby uniknąć rock and rolla" - mówił Visconti. Jeszcze przed premierą albumu Bowie wypuścił tytułowy "Blackstar". Utwór trwał prawie dziesięć minut, a jazzowe partie spotykały się w nim z rytmem bliższym hip-hopowi niż rockowi.

D'Angelo też zainspirował Bowiego

W książce "David Bowie: Music Lover" Geoff MacCormack i Jérôme Soligny przyglądają się płytom, które Bowie polecał znajomym albo do których sam wracał. We fragmencie opublikowanym przez "People" obok "To Pimp a Butterfly" pojawia się "Black Messiah" D'Angelo. Visconti wspomniał, że to właśnie ten album podsunął im pomysły na brzmienie niektórych partii wokalnych. Saksofonista Donny McCaslin zapamiętał z kolei, że Bowie słuchał w tamtym czasie Death Grips.

"Blackstar" ukazał się 8 stycznia 2016 roku, w 69. urodziny Bowiego. Muzyk zmarł dwa dni później. Lamar napisał wtedy, że liczył na spotkanie z Brytyjczykiem. Wspominał, jak oglądał u przyjaciela dokumenty i wywiady z Bowiem. "Żaden obiektyw nie oddałby twojego sposobu patrzenia na świat" - dodał.