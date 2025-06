Blues Fighters powracają z nowym albumem! Do składu dołączył nowy wokalista

Po krótkiej przerwie powraca polska formacja blues rockowa – Blues Fighters. Zespół z Poznania wydał nowy album "Firebird" oraz klip do singla "What Is Love", promującego to wydawnictwo. Nowością w składzie zespołu jest charyzmatyczny wokalista Grzegorz Kupczyk, znany m.in. z zespołów Turbo i Ceti.