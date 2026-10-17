Blondie wracają po blisko dekadzie nieobecności! Legendarny zespół zapowiada premierę albumu "High Noon"

Weronika Figiel

Weronika Figiel

Debbie Harry, legendarna wokalistka Blondie, ogłosiła wielki powrót zespołu. W lutym 2027 r. punkrockowa grupa podzieli się z fanami nowym wydawnictwem - pierwszym od dekady! Będzie to jednocześnie ostatni krążek, na którym usłyszymy perkusistę Clema Burke'a, zmarłego w 2025 r.

Debbie Harry z Blondie w latach 80., z jasnymi blond włosami i wyrazistym makijażem, śpiewa na scenie z mikrofonem.
Debbie Harry z Blondie w latach 80. była prawdziwą ikonąPete StillGetty Images

Blondie to legendarny amerykański zespół rockowy i nowofalowy. Założony został w 1974 r., w Nowym Jorku, przez wokalistkę Debbie Harry oraz gitarzystę Chrisa Steina. Do najsłynniejszych utworów formacji należą m.in. "Heart of Glass", "Rapture", "The Tide Is High" oraz "Call Me". Przełomowym dla nich albumem był "Parallel Lines" z 1978 r., po którym muzycy zaczęli być nazywani pionierami punk rocka. Liderka prędko stała się także ikoną mody oraz popkultury przełomu lat 70. i 80.

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Blondie wracają po 10 latach! To będzie ostatni album z udziałem Clema Burke'a

Ostatnim wydanym przez zespół krążkiem jest "Pollinator" z 2017 r. Po blisko dekadzie wyczekiwania fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą - Blondie zapowiedzieli kolejne wydawnictwo. Nowa płyta zatytułowana będzie "High Noon" i ukaże się 26 lutego 2027 r. Pierwsza jej zapowiedź już pojawiła się w sieci. "Spectral Eyes" to singiel promujący wydawnictwo, którego można słuchać na wszystkich platformach streamingowych.

Plotki o dwunastym albumie w karierze Blondie pojawiły się wśród fanów już kilka lat temu. Pod koniec października 2024 r. Chris Stein opublikował bowiem zdjęcie Debbie Harry ze studia z dopiskiem: "Nowy album Blondie w przyszłym roku". Nagła śmierć ich wieloletniego współpracownika i perkusisty, Clema Burke'a, w 2025 r. prawdopodobnie pokrzyżowała jednak plany wydawnicze.

Teraz okazuje się, że nadchodzący "High Noon" będzie ostatnim krążkiem, na którym jeszcze usłyszymy grającego na bębnach Burke'a. Płyta będzie wyjątkowa także z tego powodu, że ukaże się aż 10 lat po premierze ostatniego albumu amerykańskich punkrockowców.

Nadchodzący album Blondie ma odzwierciedlać dawny styl punkrockowego zespołu

Przekazując wieści o przyszłorocznej premierze Debbie Harry zapewniła fanów, że nowy krążek będzie utrzymany w klasycznym stylu Blondie. Jednocześnie podkreśliła, że znajdzie się na nim powiew świeżości i nowoczesne inspiracje. "Ten album to klasyka Blondie - połączenie wszystkich naszych różnych wpływów i epok przekutych w coś nowego. Ta muzyka wydaje się być osadzona w teraźniejszości, ukształtowana przez to, kim jesteśmy i jak żyjemy teraz" - mówi wokalistka.

Nad albumem muzycy zaczęli pracować już w 2022 r. Do studia wkroczyli z producentem Johnem Congletonem, znanym ze współpracy z artystami, takimi jak St. Vincent czy Lana Del Rey. Na płycie ostatecznie ma znaleźć się 13 kompozycji.

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