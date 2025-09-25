Biograficzny film o Prinsie coraz bliżej. Historia opowiedziana oczami jego pierwszej żony

Mayte Garcia poznała Prince'a, gdy miała zaledwie 16 lat. Wkrótce została jego tancerką, a potem wokalistką, by wreszcie stać się jego żoną. Ich historia, rozpoczęta za kulisami koncertu, szybko nabrała tempa i przypominała bajkę. Muzyk, znany z perfekcjonizmu, zorganizował zaręczyny i ślub, które na długo zapisały się w pamięci artystki.

Jednak życie tej pary nie było wolne od tragedii. Syn Prince'a i Mayte zmarł zaledwie sześć dni po narodzinach. Strata naznaczyła ich relację, która ostatecznie zakończyła się rozwodem w 2000 roku. Garcia nie ukrywa, że rozstanie oraz późniejsza wiadomość o śmierci muzyka w 2016 roku były dla niej doświadczeniami granicznymi.

Scenariusz w rękach Melis Aker

Za adaptację książki odpowiedzialna będzie turecka scenarzystka Melis Aker. Jej zadaniem jest wierne przeniesienie na ekran najbardziej osobistych i bolesnych momentów życia pary.

"To dla mnie ogromny zaszczyt, że powierzono mi historię Mayte. Jej głos jako artystki, tancerki, przyjaciółki i ukochanej Prince'a jest surowy i klarowny. Jej wspomnienia są oszałamiającym portretem radości, straty, odnalezienia siebie samej. Zobowiązałam się przenieść je na ekran ze szczerością i czułością, na jakie zasługują" - mówi Melis Aker w rozmowie z portalem Deadline.

Mayte Garcia podkreśla z kolei, że już od pierwszego spotkania z Aker miała poczucie, iż historia zostanie opowiedziana z należytą troską i uczciwością.

Produkcja, która ma oddać prawdę

Za film odpowiada wytwórnia Crazy Legs Features. Producent Tom Cappello zapowiada, że celem twórców jest stworzenie obrazu nie tylko intymnego, ale też wiernie oddającego wyjątkowość miłosnej historii Prince'a i Mayte.

"Współpraca z Melis i Mayte nad tą adaptacją jest niezwykłym doświadczeniem. Wspomnienia Mayte są zarówno intymne, jak i głębokie, a Melis ma wyjątkowy dar oddawania prawdy zawartej w jej głosie, jednocześnie przekształcając go w filmową opowieść. Razem przenoszą na ekran historię miłosną tak niekonwencjonalną i przełomową, jak sztuka, z której się wywodzi" - tłumaczy Cappello.

"The Most Beautiful" - tytuł z dedykacją

Sam tytuł filmu i książki nie jest przypadkowy. Nawiązuje do hitu "The Most Beautiful Girl in the World", który Prince napisał z myślą o Mayte. Utwór, wydany w 1994 roku, stał się jednym z największych przebojów artysty i jednocześnie hymnem ich miłosnej historii.

