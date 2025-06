Za produkcją "Wind of Change" stoi mieszkający w USA mający irańskie korzenie Ali Afshar, aktor, scenarzysta, producent, wrestler i kierowca rajdowy. Często pracuje z urodzonym we Francji reżyserem Alexem Ranarivelo (m.in. "Amerykański zapaśnik") - to właśnie ten duet odpowiada za filmową biografię grupy Scorpions.

"Ich brzmienie ma sugestywną jakość, która nie ma sobie równych w tym gatunku i to jeden z powodów, dlatego takie hity, jak 'Rock You Like a Hurricane' i 'Still Loving You' nadal są tak mocno grane w stacjach radiowych i wypełniają ścieżki dźwiękowe filmów, a ich muzyka łączy kolejne pokolenia fanów na całym świecie" - podkreślał Ali Afshar, który przy filmie ściśle współpracuje z trójką liderów formacji rodem z Hanoweru.

Scorpions i filmowa biografia "Wind of Change". Co już wiemy?

Mowa o wokaliście Klausie Meine oraz gitarzystach Rudolfie Schenkerze i Matthiasie Jabsie. Schenker jest obecnie jedynym muzykiem występującym od samego początku w 1965 r. Meine dołączył w 1970 r., a Jabs w 1978 r. Obecny skład uzupełniają polski basista Paweł Mąciwoda (w zespole od 2003 r.) i szwedzki perkusista Mikkey Dee (od 2016 r.).

Film "Wind of Change" (premiera prawdopodobnie odbędzie się jesienią - w tym roku zespół świętuje swoje 60-lecie) ma skupiać się przede wszystkim na przyjaźni trójki liderów, a także na działalności najdłużej działającego składu, który odpowiadał za największe sukcesy. Poza wspomnianą trójką tworzyli go jeszcze basista Francis Buchholz (w zespole w latach 1973-1992) i perkusista Herman Rarebell (1977-1996).

Teraz dowiedzieliśmy się, kto wcieli się w muzyków i najważniejsze postaci filmu. W obsadzie znaleźli się m.in. Ludwig Trepte jako Klaus Meine ("Nasze matki, nasi ojcowie"), Alexander Dreymon jako Rudolf Schenker ("Upadek królestwa"), Ed Speleers jako Matthias Jabs ("Eragon", "Ty"), Luke Brandon Field jako Herman Rarebell ("Wywiad z wampirem", "Jojo Rabbit"), a także Dominic West jako menedżer Doc McGhee ("The Crown", "The Affair", "Picasso - twórca i niszczyciel") i David Kross jako Andrej, przyjaciel zespołu, który utknął po wschodniej stronie muru w Berlinie ("Lektor", "King's Man: Pierwsza misja").

Powstający obecnie w Londynie "Wind of Change" ma opowiedzieć historię zespołu zjednoczonego dzięki pasji do muzyki, która za sprawą uniwersalnego przekazu potrafiła inspirować zmiany na świecie. Tytułowa ballada z pamiętnym gwizdanym wstępem stała się hymnem pokojowych zmian w Europie, kiedy w Berlinie upadał mur, a kolejne kraje żegnały się komunizmem, dając nadzieję na zasypanie przepaści pomiędzy Zachodem i Wschodem.

Scorpions: Ta muzyka zmienia świat

"Kiedy moja rodzina przyleciała z Iranu do Stanów Zjednoczonych, to muzyka Scorpionsów zmieniła moje życie, o ile go nie uratowała. Mam nadzieję, że opowiadając historię Scorpionsów, będziemy mogli przekazać tą samą inspirację światu" - opowiada Ali Afshar, który prace przy filmie nazywa "niesamowitą podróżą".

Przez 60 lat działalności Scorpions na całym świecie rozeszło się dobrze ponad 100 mln egzemplarzy ich płyt. Do najbardziej znanych albumów należą "Blackout" (1982), "Love at First Sting" (1984) i "Crazy World" (1990).

