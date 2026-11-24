Billy Idol wrócił do wydawania pełnowymiarowych albumów w kwietniu 2025 roku. Na "Dream Into It" zagrał jego wieloletni gitarzysta Steve Stevens, a wśród gości znalazły się Joan Jett, Avril Lavigne i Alison Mosshart z The Kills. Kiedy przyszło do pracy nad następną płytą, Idol uznał jednak, że nie chce po raz kolejny nagrywać w tym samym stylu.

W rozmowie z "Pollstar" wokalista tłumaczył, że doszedł już do granicy tego, co chciał zrobić w ramach prostego rock'n'rolla. Producent Tommy English zaprosił więc do współpracy kilka osób, które pomogły wprowadzić do nagrań więcej elektronicznych brzmień. Idol nie mówi przy tym o porzucaniu gitar. Już na wczesnych solowych płytach zestawiał je z syntezatorami, więc nie jest to dla niego nowość. Muzyk wstępnie planuje wydawnictwo na 2027 rok.

Billy Idol o nowym krążku. "To może być najlepszy album"

W listopadzie Idol i Stevens zostali przyjęci do Rock & Roll Hall of Fame. Przy okazji gali w Los Angeles wokalista przypomniał w rozmowie z "People", ile zawdzięcza "Rebel Yell". To między innymi dzięki tej płycie w latach 80. zrobiło się o nim głośno w Stanach Zjednoczonych. Cztery dekady później nadal jednak uważa, że może nagrać coś lepszego.

"To może być najlepszy album, jaki kiedykolwiek nagrałem" - powiedział o powstającej płycie. Gdy dziennikarze zapytali, czy to znaczy, że szczyt kariery wciąż ma przed sobą, odpowiedział krótko: "To jeszcze nie koniec".