Od połowy maja do połowy sierpnia 2024 r. grupa zagrała 24 koncerty w Europie w ramach promocji ostatniej płyty "Power Up" z listopada 2020 r., głównie w Niemczech, a także m.in. we Włoszech, Hiszpanii, Holandii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Słowacji (do Bratysławy wybrało się wielu Polaków). W tym roku zespół powrócił na Stary Kontynent, by odwiedzić niektóre pominięte wówczas kraje. 4 lipca AC/DC zagra na PGE Narodowym w Warszawie, a poprzedzać ich będzie The Pretty Reckless (koncert organizuje Live Nation) - będzie to powrót legendy do naszego kraju po 10 latach, poprzednio zespół zagrał również w tym samym miejscu.