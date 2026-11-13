Przypomnijmy w skrócie: pod koniec 2025 r. na koncertach Dżemu przestał się pojawiać najstarszy muzyk tej formacji, basista i współzałożyciel Benedykt "Beno" Otręba, który od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Gdy zniknął, na scenie zastąpił go Janusz Frychel, współzałożyciel nieistniejącego już Gangu Olsena.

30 sierpnia muzyk założył swój oficjalny profil na Facebooku, na którym zamierza przekazywać najnowsze informacje o sobie, kontaktować się z fanami, a także publikować fotograficzne wspomnienia z wieloletniej obecności na scenie.

To właśnie tam ujawnił, że zdarzenia z ostatnich kilku lat doprowadziły go do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. 75-letni muzyk od roku przebywa pod opieką specjalistów.

Beno Otręba (Dżem) z nowym wpisem. Fani zasmuceni

"Dzisiaj mija dokładnie rok, kiedy stałem na scenie i grałem koncert. Było to we Wrocławiu, w Hali Stulecia. Nie wiem, czy jeszcze kiedyś będzie mi dane stanąć przed Wami i zagrać dla Was. Na razie nie jestem jeszcze gotowy na takie przeżycie, które na pewno odbiłoby się negatywnie na moim zdrowiu. Czekam na ten moment, kiedy będzie to możliwe, w sprzyjających okolicznościach i odpowiedniej konfiguracji. Pozdrawiam wszystkich serdecznie" - napisał Beno Otręba.

Wpis zebrał ponad 1300 reakcji i 150 komentarzy. Wśród głosów zasmuconych fanów nie brak również spekulacji na temat "odpowiednich konfiguracji", o których wspomniał współzałożyciel Dżemu.

Przypomnijmy, że obecnie w zespole występują syn niezapomnianego wokalisty Dżemu Ryśka Riedla Sebastian Riedel (wokal, gitara), młodszy o półtora roku brat Bena Adam Otręba (gitara), Jerzy Styczyński (gitara), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze). Na początku listopada Adam Otręba niespodziewanie ogłosił, że po nagłej operacji przez najbliższy czas nie będzie pojawiał się na scenie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy wróci do zespołu.

Ten skład odpowiada za wydaną pod koniec lutego tego roku - po 15-letniej ciszy - nową płytę "Sobie potrzebni". Tym razem wszystkie teksty napisał Mirosław Bochenek, współpracujący z Dżemem od "Autsajdera". Po raz pierwszy od debiutanckiej "Cegły" (1985) jako autor żadnej z kompozycji nie znalazł się Beno Otręba.

W kwietniu 2024 r. Sebastian Riedel oficjalnie zastąpił za mikrofonem Maćka Balcara, który w zespole śpiewał od 2001 r. (miał dłuższy staż niż zmarły w 1994 r. Rysiek Riedel).