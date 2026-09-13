Przypomnijmy w skrócie: pod koniec 2025 r. na koncertach Dżemu przestał się pojawiać najstarszy muzyk tej formacji, basista i współzałożyciel Benedykt "Beno" Otręba, który od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Gdy zniknął, na scenie zastąpił go Janusz Frychel, współzałożyciel nieistniejącego już Gangu Olsena.

Basista Dżemu 30 sierpnia założył swój oficjalny profil na Facebooku, na którym zamierza przekazywać najnowsze informacje o sobie, kontaktować się z fanami, a także publikować fotograficzne wspomnienia z wieloletniej obecności na scenie.

W jednym z wpisów ujawnił, że zdarzenia z ostatnich kilku lat doprowadziły go do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. "Od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie" - napisał 75-latek.

Dżem odsłonił gwiazdę Ryśka Riedla

W piątek w Katowicach muzycy Dżemu pojawili się podczas uroczystości odsłonięcia gwiazdy swojego nieżyjącego wokalisty Ryśka Riedla w Alei Gwiazd Bluesa na ul. Staromiejskiej. Tego samego dnia zespół (z Januszem Frychelem) zagrał na rynku w stolicy Śląska.

Sporym zaskoczeniem był w tej sytuacji wpis Bena Otręby, który pojawił się na jego profilu na Facebooku w sobotnie popołudnie. Okazało się, że dzień wcześniej wziął on udział w wieczornym jam session w Pszczynie na zaproszenie Łukasza Sojki z grupy Hard Rockets.

"To był na początku potworny stres ale potem już sama przyjemność i czysta energia" - skomentował zespół.

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Beno Otręba wrócił na scenę

Pod wpisem pojawiło się kilkadziesiąt komentarzy od zaskoczonych fanów Dżemu. Wiele osób zastanawiało się, czy ten występ Bena Otręby nie jest przypadkiem sygnałem, że jego obecność w Dżemie zbliża się ku końcowi.

"Z jednej strony serce się raduje widząc Pana, z drugiej chyba uświadamia, że wspólna historia z Dżemem dobiegła końca", "W tym samym czasie Dżem odsłaniał gwiazdę Ryśka szkoda że pana nie było", "Dżem gaśnie", "Bardzo dziwnie to wszystko wygląda z pozycji fana" - czytamy w komentarzach.

Przypomnijmy, że obecnie w Dżemie występują syn Ryśka Sebastian Riedel (wokal, gitara), młodszy o 1,5 roku brat Bena Adam Otręba (gitara), Jerzy Styczyński (gitara), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze).

Ten skład odpowiada za wydaną pod koniec lutego tego roku - po 15-letniej ciszy - nową płytę "Sobie potrzebni". Tym razem wszystkie teksty napisał Mirosław Bochenek, współpracujący z Dżemem od "Autsajdera". Po raz pierwszy od debiutanckiej "Cegły" (1985) jako autor żadnej z kompozycji nie znalazł się Beno Otręba.