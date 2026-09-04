Urodzony 27 czerwca 1951 r. Benedykt "Beno" Otręba jest najstarszym obecnie muzykiem ze składu Dżemu. Z grona założycieli pozostał już tylko on razem ze swoim młodszym o 1,5 roku bratem, gitarzystą Adamem Otrębą.

75-letni basista od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Na niektórych koncertach większość czasu spędzał siedząc lub oparty na krzesełku. Gdy zniknął, na scenie zastąpił go Janusz Frychel, współzałożyciel nieistniejącego już Gangu Olsena. Z tym zespołem związani byli także obecni muzycy Dżemu: perkusista Zbigniew Szczerbiński i klawiszowiec Janusz Borzucki.

Beno Otręba (Dżem) chce "uciąć wszelkie spekulacje"

Basista Dżemu 30 sierpnia założył swój oficjalny profil na Facebooku, na którym zamierza przekazywać najnowsze informacje o sobie, kontaktować się z fanami, a także publikować fotograficzne wspomnienia z wieloletniej obecności na scenie.

W piątkowe południe muzyk umieścił specjalne oświadczenie, będące odpowiedzią na "szereg nieprawdziwych informacji rozpowszechnianych przez 'życzliwych przyjaciół'". Otręba podkreślił, że w ten sposób chce "uciąć wszelkie spekulacje" na temat swojego stanu zdrowia.

"Plotki jakoby moja nieobecność na koncertach wynikała z powodu choroby Alzheimera lub demencji są kłamliwe i wyssane z palca. Zdarzenia jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich kilku lat, doprowadziły mnie do głębokiej depresji oraz załamania nerwowego. Od listopada ubiegłego roku jestem pod fachową opieką specjalistów i dochodzę powoli do siebie" - napisał Beno Otręba.

We wpisie podziękował za okazywane mu przez fanów wyrazy sympatii i wsparcia.

"Proszę o uszanowanie prywatności mojej oraz członków najbliższej Rodziny w tym trudnym dla mnie okresie" - zakończył basista Dżemu.

Poza braćmi oraz wspomnianymi Zbigniewem Szczerbińskim i Januszem Borzuckim skład śląskiej legendy uzupełniają gitarzysta Jerzy Styczyński oraz Sebastian Riedel, syn Ryśka Riedla, który w kwietniu 2024 r. oficjalnie zastąpił za mikrofonem Maćka Balcara. To właśnie z młodym Riedlem grupa pod koniec lutego tego roku - po 15-letniej ciszy z premierowymi utworami - wypuściła nowy album "Sobie potrzebni" ze wszystkimi tekstami autorstwa Mirosława Bochenka, współpracującego z Dżemem od "Autsajdera".

Po raz pierwszy od debiutanckiej "Cegły" (1985) jako autor żadnej z kompozycji nie znalazł się Beno Otręba.