Urodzony 27 czerwca 1951 r. Benedykt "Beno" Otręba jest najstarszym obecnie muzykiem ze składu Dżemu. Z grona założycieli pozostał już tylko on razem ze swoim młodszym o 1,5 roku bratem, gitarzystą Adamem Otrębą.

"Niezobowiązująco grywali ze sobą bracia Beno (gitara basowa) i Adam (gitara) Otrębowie, Paweł Berger (piano) i Aleksander Wojtasiak (perkusja). Grywali, a jeśli chodzi o trzech pierwszych, to również podśpiewywali. W domach kultury, klubach, na zabawach i potańcówkach. Takimi zespołami post-bigbeatowa Polska usiana była wzdłuż i wszerz. I niewiele lub nic nie zmieniło dojście wokalisty (grającego na harmonijce) Ryszarda Riedla. Bo zespół ani nie miał stałej bazy, ani własnego repertuaru (na swoje potrzeby adaptując przeboje zachodnich mistrzów w postaci Cream, Santany czy Stonesów właśnie), ani nawet... nazwy" - tak początki grupy opisuje oficjalna strona śląskiej formacji.

Gdy udało się zdobyć lokalną popularność, to na plakatach pojawiła się zapisana przez organizatorkę jednego z koncertów nazwa Dżem. To polska wersja Jam (od jammowania).

Dżem: Beno Otręba pojawiał się i znikał

W początkowych latach skład zmieniał się nieustannie - odchodzili i wracali bracia Otrębowie, a także bracia Falińscy - Tadeusz (bas) i Leszek (perkusja). To właśnie Falińscy wzięli udział w słynnym wyjeździe do Wilkasów na Mazurach w 1979 r., gdzie przez miesiąc zespół grał dla uczestników obozów szkoleniowo-wypoczynkowych. W tamtym czasie powstały pierwsze autorskie utwory: "Whisky", "Paw", "Poznałem go po czarnym kapeluszu", czy "Człowieku co się z tobą dzieje".

Beno Otręba w tym czasie skupiał się na życiu prywatnym - poślubił Marię i doczekał się pierwszego dziecka (w 1979 r. na świat przyszła córka Grażyna). W 1981 r. urodził się syn - Jędrzej, a w 1985 r. drugi syn - Błażej.

W tym czasie basista z powrotem był już w składzie zespołu, namówiony do powrotu w 1980 r. przez wokalistę Ryśka Riedla. Po nagraniu debiutanckiego singla "Paw / Whisky" Dżem zaczął intensywnie koncertować, w tym m.in. na Rawie Blues i Festiwalu w Jarocinie. Kariera na dobre nabrała tempa w połowie lat 80., gdy grupę wziął pod opiekę menedżer Marcin Jacobson.

"Byliśmy zawsze trochę z boku, ale jako zespół znaliśmy swoją wartość. I mieliśmy - wciąż mamy - wspaniałą publiczność" - opowiadał o tamtych czasach Beno Otręba w książce "Rysiek Riedel we wspomnieniach", którą napisał Marcin Sitko.

Beno Otręba i Rysiek Riedel. Duet odpowiadał za wielkie hity Dżemu

W drugiej połowie lat 80. Beno Otręba zaczął pojawiać się jako kompozytor. To on jest autorem muzyki do takich przebojów jak "Naiwne pytania" (cytat "W życiu piękne są tylko chwile" znalazł się na nagrobku Ryśka Riedla), "Najemnik I i II", "Detox" i "List do M.", a także zdecydowanej większości materiału z ostatniej płyty wydanej za życia wokalisty - "Autsajder" z 1993 r. (w tym m.in. "Autsajder", "Cała w trawie", "Obłuda" i "Prokurator i ja").

"Lubiłem z Ryśkiem komponować. Zazwyczaj temat na nowy utwór miałem już w głowie, ale sposób frazowania był jego domeną. Przychodziło mu to zupełnie naturalnie, bez żadnego kłopotu. (...) Jednym z ostatnich tematów, który wspólnie opracowywaliśmy (ale niestety nie skończyliśmy go razem), był utwór 'Być albo mieć', zaśpiewany po latach przez Jacka Dewódzkiego. Rysiek zdążył, jeżeli dobrze pamiętam, zapoznać się jeszcze z tekstem. Cieszył się na tę piosenkę" - wspominał basista współpracę z wokalistą.

Dżem z Jackiem Dewódzkim (pierwszy z prawej), Beno Otręba trzeci od lewej - 2000 r. AKPA

Po śmierci Riedla Beno Otręba wciąż był głównym kompozytorem Dżemu. Na debiucie z wspomnianym Jackiem Dewódzkim ("Kilka zdartych płyt" z 1995 r.) napisał 7 z 11 utworów, w tym "Dzikość mego serca" i numer tytułowy. Kolejne albumy - "Pod wiatr" (1997), "Być albo mieć" (2000), "2004" (2004) i "Muza" (2010); dwa ostatnie już z Maciejem Balcarem za mikrofonem - utrwaliły status legendy polskiego rocka, choć trzeba zaznaczyć, że przebojami zostały numery napisane przez gitarzystę Jerzego Styczyńskiego ("Do kołyski"), klawiszowca Pawła Bergera ("W drodze do nieba") czy Maćka Balcara ("Do przodu").

Dżem z Maćkiem Balcarem (pierwszy z lewej), Beno Otręba pierwszy z prawej - 2001 r. AKPA

Co dalej z Beno Otrębą? "Na dzisiaj nie wiemy"

Pod koniec lutego - po 15-letniej ciszy z premierowymi utworami - pojawiła się oczekiwana przez wielu fanów płyta "Sobie potrzebni" z wszystkimi tekstami autorstwa Mirosława Bochenka, współpracującego z Dżemem od "Autsajdera". Na albumie "Sobie potrzebni" zadebiutował Sebastian Riedel (wokal, gitara), który napisał w sumie cztery utwory. Kolejne trzy dorzucił perkusista Zbigniew Szczerbiński, a po jednym Jerzy Styczyński i klawiszowiec Janusz Borzucki. Tym samym po raz pierwszy od debiutanckiej "Cegły" (1985) jako autor żadnej z kompozycji nie znalazł się Beno Otręba.

75-letni obecnie basista od dłuższego czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. Na niektórych koncertach większość czasu spędzał siedząc lub oparty na krzesełku. Gdy zniknął, na scenie zastąpił go Janusz Frychel, współzałożyciel nieistniejącego już Gangu Olsena. Z tym zespołem związani byli także obecni muzycy Dżemu: perkusista Zbigniew Szczerbiński i klawiszowiec Janusz Borzucki.

Na kilka dni przed okrągłymi 75. urodzinami basisty zespół opublikował oczekiwany przez fanów komunikat, który jednak nie rozwiał wątpliwości wielu fanów.

"Na dzisiaj nie wiemy od kiedy Beno Otręba zacznie grać koncerty. Cierpliwie czekamy, równocześnie stale realizujemy nasze koncertowe zobowiązania. W zastępstwie za Bena, na basie gra Janusz Frychel, który wielokrotnie w trudnych dla nas sytuacjach występował z zespołem Dżem. Do zobaczenia na koncertach" - napisali krótko muzycy Dżemu.

Beno Otręba jako swoich ulubionych wykonawców wymieniał takie gwiazdy, jak m.in. Eric Clapton, Bob Dylan, Led Zeppelin, Lynyrd Skynyrd, The Rolling Stones i Bob Marley.

"Sport nie jest jego ulubionym zajęciem, natomiast jest nim leniuchowanie" - możemy o nim przeczytać na oficjalnej stronie Dżemu.

Jeremy Bolm (Touché Amoré): Czuję po prostu pustkę [WYWIAD] INTERIA.PL