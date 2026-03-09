"Zespół, który od lat miesza ska, reggae, rock i disco z dowcipem, zaangażowaniem i sceniczną energią. Akurat to protest songi i weselne evergreeny w jednym - zjawisko, które od debiutanckiej 'Pomarańczy' zmieniło brzmienie polskiej sceny" - czytamy w zapowiedzi koncertu.

Ekipa z Bielska-Białej co jakiś czas zbiera się na występy. Dotychczasowy dorobek zamyka płyta "Nowy lepszy świat" (2016). Dodajmy, że grupa będzie jedną z gwiazd tegorocznej edycji Zew się budzi w Cisnej (26-28 czerwca).

Akurat i Nohucki razem w Krakowie

21 marca w Forum Horyzonty w Krakowie poza Akurat zagra też Nohucki, autorski projekt Marcina Bzyka - krakowskiego wokalisty znanego z m.in. nowohuckiej grupy Wu-Hae. Debiutancka płyta "Nohucki" (2011) była utrzymana w estetyce cyberpunku: elektronika inspirowana industrialem i drum'n'bassem budowała mroczną narrację o świecie, w którym technologia i korporacje przejmują kontrolę nad człowiekiem.

W nagraniach obok Bzyka udział wzięli także m.in. Piotr Wróbel (wokalista i gitarzysta Akurat), Olaf Deriglasoff (m.in. Kazik Na Żywo, Yugoton), jazzman Wojciech Karolak (m.in. Grube Ryby), Antoni Dębski, kolega Bzyka z zespołu Wu-Hae - Guzik i tancerka Magdalena Wołoch.

Obecnie Nohucki to czterech muzyków i 100% grania na żywo - bez elektroniki, samplerów, syntezatorów i sztucznej inteligencji. "Surowe gitarowe brzmienie, rockowa prostota i grunge'owa szczerość łączą się z polskimi, bezpośrednimi i zaangażowanymi tekstami" - podkreślają organizatorzy.

