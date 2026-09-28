- Dla mnie najfajniejszy jest czas tworzenia, a potem konfrontowania tej twórczości z publicznością. Nagrywanie bywa frustrujące i nużące, bo to po prostu praca, którą trzeba wykonać - opowiadał w rozmowie z Interią Piotr Banach w związku z premierą trzeciej płyty "Czas końca złudzeń", uznając ją za jedną ze swoich najlepszych produkcji.

Przypomnijmy, że gitarzysta w latach 1992-1997 był pierwszym liderem grupy Hey (w dorobku pięć albumów, z przełomowym debiutem "Fire" na czele), a potem razem z Gutkiem współtworzył zespół Indios Bravos, z którym zjeździł Polskę wzdłuż i wszerz.

Od 2015 r. gitarzysta i kompozytor występuje pod szyldem BAiKA, gdzie towarzyszy mu życiowa partnerka, wokalistka Katarzyna "Kafi" Figaj (gra również na instrumentach klawiszowych i perkusyjnych). Sami produkują swoje płyty, okładki płyt, teledyski, dbają o promocję, koncerty. Nazwa BAiKA też nie jest przypadkowa - pochodzi od pierwszych liter nazwiska gitarzysty oraz pseudonimu wokalistki.

BAiKA wróciła na trasę. "Co wy na to?"

Duet właśnie powrócił na jesienną trasę - do początku grudnia zagra jeszcze kolejne 12 koncertów. "Totalny luz i zabawa" - powiedział Piotr Banach po pierwszych występach w Grudziądzu i Gdyni.

"Małe zamieszanie" (to słowa samej pary) wprowadziło wideo opublikowane w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem jesiennej odsłony trasy. Na nagraniu w piosence "Katarzyna" możemy zobaczyć grupę BAiKA poszerzoną o dodatkowych muzyków: basistę, perkusistę, skrzypaczkę i kolejną dziewczynę odpowiadającą m.in. za saksofon i klawisze.

"Zapowiedź zmian na rok 2027. CO WY NA TO?" - napisali Banach i Kafi, dodając, że na razie jeszcze nie odsłonią wszystkich kart.

BAiKA promuje płytę "Czas końca złudzeń":

02.10. - Bielsko-Biała, Bielska Scena Reja

03.10. - Katowice, Old Timers Garage

10.10. - Gomunice, Bogart

17.10. - Zielona Góra, Zajazd Kultury

13.11. - Olsztyn, Carpenter Stage Baza

14.11. - Bydgoszcz, Eljazz

20.11. - Rybnik, Klub Odyseja

21.11. - Krapkowice, Zamkowy Młyn

27.11. - Kraków, Globus Music Club

04.12. - Otwock, Klub Smok.