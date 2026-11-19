Grupa Placebo podczas trasy z okazji 30-lecia działalności skupia się na materiale z dwóch pierwszych płyt: "Placebo" (1996) oraz "Without You I'm Nothing" (1998). Brian Molko (wokal, gitara) i Stefan Olsdal (bas, gitara) wspierani przez koncertowych muzyków zdecydowali się na powrót do lat młodości.

Jedyną modyfikacją było zagranie nowego singla "HELEN KELLER", który powstał na bazie fortepianowej melodii z ukrytego, instrumentalnego utworu "H.K. Farewell" z debiutanckiej płyty "Placebo".

W Atlas Arenie w Łodzi na bis usłyszeliśmy oczekiwany przebój "Every You Every Me" oraz "Running Up That Hill (A Deal With God)" z repertuaru Kate Bush.

Placebo na koncercie w Łodzi Zobacz galerię + 15

Zanim grupa pojawiła się na scenie, odtworzono komunikat z głosem Briana Molko, który ponownie (robi to już od dłuższego czasu) zaapelował do fanów, by nie korzystać z telefonów komórkowych.

"Bądźcie tu i teraz. Żyjcie chwilą i cieszcie się nią, ponieważ ten konkretny moment już nigdy się nie powtórzy. Naszym celem jest stworzenie wspólnoty i doświadczenia, które pozwala nam przekraczać granice codzienności. Pomóżcie nam zrealizować tę misję" - zaapelowali Brian Molko i Stefan Olsdal.

Fani martwili się o wokalną formę lidera, który zmagał się z ostrym zapaleniem krtani. Z tego powodu zespół odwołał kilka koncertów (m.in. w Monachium i Wiedniu). Ostatecznie po przerwie formacja wróciła na scenę, grając najpierw w Berlinie (16 listopada), a dwa dni później w Łodzi.

Początkowo w Atlas Arenie głos Briana Molko miał problem z przebiciem się przez ścianę dźwięku, ale grupa rozkręcała się z każdym utworem, pokazując wręcz hipnotyczną formę.

Koncert Placebo w Polsce zorganizował Live Nation.