W 2016 roku bardzo głośno było o tymczasowym przejściu Axla Rose'a do AC/DC. Wokalista Guns N' Roses zastępował Briana Johnsona, który nie był w stanie koncertować ze względu na pogłębiające się problemy ze słuchem. Australijscy rockmeni zagrali z nowym liderem 20 koncertów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Tuż po wspólnej trasie ich drogi się rozeszły, choć wielu spekulowało, że AC/DC w nowym składzie wyda jeszcze album studyjny. Tak jednak się nie stało.

Axl Rose otrzymał od Angusa Younga ultimatum

Decyzja AC/DC o podjęciu współpracy z Axlem Rosem wywołała wśród fanów niemałe poruszenie. Wielu z nich obawiało się o to, jak będą wyglądać koncerty zespołu. Lider Guns N' Roses regularnie spóźniał się na swoje występy. Zanim muzyk dołączył do grupy, postawiono mu ultimatum.

W rozmowie z "On The Road To Rock" wspominał o tym perkusista Chris Slade grający z AC/DC w latach 1989-1994 oraz 2015 i 2016: "Myślę, że Axl wykonał świetną robotę. On nie jest Brianem i nie próbował nim być. Nie próbował też być Bonem. Ma ogromny szacunek wobec Bona Scotta i AC/DC. W AC/DC został wysłany na szkolenie. Postawili mu ultimatum: 'Jeśli schrzanisz Axl, wylatujesz'. Angus i kierownictwo zajęli się tą częścią".

Wokalista był wyjątkowo zdeterminowany, by pokazać się z jak najlepszej strony. Koncertował z AC/DC nawet po tym, jak złamał nogę. Część występów spędził na specjalnie przygotowanym fotelu i dbał o to, by nie zawieść muzyków.

