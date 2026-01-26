Arkadiusz Jakubik w świecie muzyki znany jest jako lider rockowej grupy Dr Misio. Polacy kojarzą go jednak przede wszystkim z wybitnych ról filmowych oraz serialowych. Aktor wystąpił w produkcjach takich jak "Jesteś Bogiem", "Kler" czy "Wesele", a także jednej z najnowszych serii - "Klangor". Niewielu wie, że smykałkę odziedziczył po nim także syn!

Arkadiusz Jakubik pochwalił się osiągnięciem syna. Zapozowali razem do zdjęcia po ważnym spektaklu

W miniony weekend w mediach społecznościowych Jakubika pojawił się osobisty post. Artysta podzielił się z fanami zdjęciem ze swoim 25-letnim synem, Janem. Fotografia trafiła na Facebooka przy okazji premiery spektaklu w Teatrze Śląskim w Katowicach, podczas którego wokalista i aktor miał okazję obejrzeć swoją pociechę na scenie. Przedstawienie w reżyserii Agaty Dudy-Gracz opowiadało historię wybitnego włoskiego malarza.

"Wczoraj byłem na premierze synka w Teatrze Śląskim w Katowicach. Znakomity spektakl Agaty Dudy-Gracz o Caravaggiu. Ojcowska duma rozpiera" - pisał poruszony Jakubik, publikując zdjęcie z synem.

Fani zachwyceni synem Arkadiusza Jakubika! "Jak dwie krople wody"

"Nie wiedziałam, że ten fajny chłopak jest pana synem! Gratulacje!", "Gratulacje dla syna i dla rodziców. Też bym pękała z dumy", "Brawo dla Jasia", "Gratulacje. Syn bardzo przystojny i do tego jak odziedziczył po tacie talent. Ufff będzie o nim słychać...", "Jaki ojciec taki syn. Tata świetne role, syn czekamy aż rozwinie skrzydła", "Jak dwie krople wody", "Gratulacje, geny!" - czytamy w komentarzach zachwyconych fanów.

Kim jest syn Arkadiusza Jakubika? Znacie go m.in. z "Na Wspólnej"!

Jan Jakubik coraz odważniej stawia kolejne kroki w świecie polskiego kina. W zeszłym roku udało mu się ukończyć Wydział Aktorski PWSFTViT w Łodzi, czyli legendarnej "filmówki". To właśnie na tej uczelni kształcili się najważniejsi aktorzy naszego rynku - m.in. Janusz Gajos, Cezary Pazura, Artur Barciś, Barbara Brylska, Izabela Kuna czy Jacek Kopczyński.

Syn Arkadiusza Jakubika ma obecnie na swoim koncie kilka epizodycznych ról filmowych i serialowych - m.in. w "Chopin, Chopin!" (2025), "Wesele" (2021) czy "Dom zły" (2009). Pojawił się także w hicie Netflixa "Infamia", a także kilku odcinkach "Na Wspólnej", emitowanego od wielu lat przez TVN. Największe sukcesy odnosi w teatrze - w 2024 r. otrzymał dwie nagrody na Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Kto wie, może w przyszłości podzieli również pasję ojca do muzyki.

