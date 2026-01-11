Arena w mediach społecznościowych ogłosiła, że wokalista Damian Wilson z końcem 2026 r. rozstanie się z zespołem. Wilson wcześniej występował za mikrofonem w Threshold i Headspace, a także współpracował z m.in. Rickiem Wakemanem, Arjenem Antonym Lucassenem i Landmarq.

"Dziękujemy mu za czas spędzony z nami oraz za energię i talent, które wniósł do zespołu... Życzymy mu powodzenia w przyszłości, ale zanim odejdzie, Damian zagra ostatnią serię koncertów z Areną pod koniec 2026 roku.

Po ponad trzech dekadach wspólnej pracy, Arena pozostaje równie zdeterminowana i kreatywna jak zawsze. Już teraz przygotowujemy się do kolejnego rozdziału - nowej muzyki, nowych koncertów i nowych przygód!" - czytamy.

Ostatnie koncerty Areny z Wilsonem (i jedyne w 2026 r.) odbędą się w następujących terminach:

13.11 - HRH Prog, Great Yarmouth (Anglia)

14.11 - Trading Bounderies, East Sussex (Anglia)

27.11 - Zeche Carl, Essen (Niemcy)

28.11 - Boerderij, Zoetermeer (Holandia).

Arena: Roszada za mikrofonem

Muzycy brytyjskiej legendy prog rocka ogłosili od razu nazwisko następcy. Na miejscu Wilsona pojawi się Paul Manzi, który był już wokalistą grupy Arena w latach 2010-2020.

Manzi - znany także z m.in. Sweet, supergrupy Raw Glory, Cats in Space i współpracy z Olivierem Wakemanem - z Areną nagrał studyjne płyty "The Seventh Degree Of Separation" (2011), "The Unquiet Sky" (2015) i "Double Vision" (2018) oraz liczne wydawnictwa koncertowe, w tym nagrane w Katowicach DVD "Rapture" (2013) i "XX" (2016).

W 2025 r. Arena świętowała 30-lecie wydania swojego debiutanckiego albumu "Songs From The Lion's Cage". Z tej okazji zespół w połowie maja zagrał w sumie trzy koncerty w Polsce.

Arena - legenda prog rocka

Na czele jednej z czołowych formacji nurtu neo prog rocka stoją klawiszowiec Clive Nolan (m.in. Pendragon, Shadowland) i perkusista Mick Pointer, oryginalny bębniarz Marillion. Skład uzupełniają gitarzysta John Mitchell (m.in. Asia, It Bites, Kino, Frost*) i basista Kylan Amos. Studyjny dorobek grupy zamyka "The Theory of Molecular Inheritance" (2022).

