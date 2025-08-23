Arcydzieło lat 60. do dziś wzrusza Polaków. Mało kto zna jego historię

Czerwone Gitary to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa powstała 3 stycznia 1965 roku w Gdańsku, a w jej pierwszym składzie znaleźli się Jerzy Kossela, Henryk Zomerski, Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon i Jerzy Skrzypczyk. Seweryn Krajewski dołączył do zespołu pod koniec tego samego roku, zastępując Zomerskiego i szybko stał się jednym z najważniejszych twórców repertuaru.

Od początku kariery Czerwone Gitary porównywano do The Beatles. Media nazywały ich "polskimi Beatlesami", co miało podkreślać nie tylko podobny styl muzyczny, lecz także ogromną popularność i wpływ, jaki wywierali na młodych ludzi.

Have a Nice Life: "Kultura jest teraz bardzo symboliczna" [WYWIAD] interia INTERIA.PL

Jak powstał utwór "Anna Maria"?

Utwór "Anna Maria" ukazał się w sierpniu 1968 roku jako singiel i od razu zdobył serca słuchaczy. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, a tekst napisał Krzysztof Dzikowski - autor wielu przebojów tamtej dekady. Co ciekawe, to właśnie Krajewski poprosił Dzikowskiego o stworzenie słów, które idealnie oddałyby klimat melancholijnej melodii.

Piosenka nie znalazła się na oryginalnym albumie "Czerwone Gitary 3" z 1968 roku, lecz dopiero na reedycji tej płyty w 1992 roku. Mimo to szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu.

Fenomen piosenki i jej znaczenie

"Anna Maria" wyróżniała się nastrojowością, która kontrastowała z wieloma wcześniejszymi, bardziej dynamicznymi przebojami Czerwonych Gitar. To właśnie prostota melodii i szczerość tekstu sprawiły, że piosenka zyskała tak wielką popularność.

Choć od premiery minęło ponad pół wieku, "Anna Maria" wciąż jest obecna w radiu, a młodsze pokolenia chętnie odkrywają ją na nowo. To przykład utworu, który przetrwał próbę czasu i na stałe wpisał się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej.

Dziedzictwo Czerwonych Gitar

Czerwone Gitary, mimo zmian w składzie i upływu lat, pozostają symbolem epoki. Ich utwory, od przebojowych kompozycji Klenczona po liryczne piosenki Krajewskiego, do dziś inspirują artystów i słuchaczy.

"Anna Maria" jest jednym z tych utworów, które pokazują, jak ważne w muzyce są emocje i prostota przekazu. Dzięki niej Czerwone Gitary na trwałe zapisały się w historii jako zespół, który potrafił łączyć pokolenia.