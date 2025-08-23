Arcydzieło lat 60. do dziś wzrusza Polaków. Mało kto zna jego historię
Arcydzieło polskiej muzyki lat 60. wciąż wzrusza kolejne pokolenia słuchaczy. Mało kto jednak zna prawdziwą historię powstania utworu "Anna Maria", który na zawsze zapisał się w kulturze PRL.
Czerwone Gitary to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiej muzyki rozrywkowej. Grupa powstała 3 stycznia 1965 roku w Gdańsku, a w jej pierwszym składzie znaleźli się Jerzy Kossela, Henryk Zomerski, Bernard Dornowski, Krzysztof Klenczon i Jerzy Skrzypczyk. Seweryn Krajewski dołączył do zespołu pod koniec tego samego roku, zastępując Zomerskiego i szybko stał się jednym z najważniejszych twórców repertuaru.
Od początku kariery Czerwone Gitary porównywano do The Beatles. Media nazywały ich "polskimi Beatlesami", co miało podkreślać nie tylko podobny styl muzyczny, lecz także ogromną popularność i wpływ, jaki wywierali na młodych ludzi.
Jak powstał utwór "Anna Maria"?
Utwór "Anna Maria" ukazał się w sierpniu 1968 roku jako singiel i od razu zdobył serca słuchaczy. Muzykę skomponował Seweryn Krajewski, a tekst napisał Krzysztof Dzikowski - autor wielu przebojów tamtej dekady. Co ciekawe, to właśnie Krajewski poprosił Dzikowskiego o stworzenie słów, które idealnie oddałyby klimat melancholijnej melodii.
Piosenka nie znalazła się na oryginalnym albumie "Czerwone Gitary 3" z 1968 roku, lecz dopiero na reedycji tej płyty w 1992 roku. Mimo to szybko stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu.
Fenomen piosenki i jej znaczenie
"Anna Maria" wyróżniała się nastrojowością, która kontrastowała z wieloma wcześniejszymi, bardziej dynamicznymi przebojami Czerwonych Gitar. To właśnie prostota melodii i szczerość tekstu sprawiły, że piosenka zyskała tak wielką popularność.
Choć od premiery minęło ponad pół wieku, "Anna Maria" wciąż jest obecna w radiu, a młodsze pokolenia chętnie odkrywają ją na nowo. To przykład utworu, który przetrwał próbę czasu i na stałe wpisał się w kanon polskiej muzyki rozrywkowej.
Dziedzictwo Czerwonych Gitar
Czerwone Gitary, mimo zmian w składzie i upływu lat, pozostają symbolem epoki. Ich utwory, od przebojowych kompozycji Klenczona po liryczne piosenki Krajewskiego, do dziś inspirują artystów i słuchaczy.
"Anna Maria" jest jednym z tych utworów, które pokazują, jak ważne w muzyce są emocje i prostota przekazu. Dzięki niej Czerwone Gitary na trwałe zapisały się w historii jako zespół, który potrafił łączyć pokolenia.