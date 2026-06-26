Informację o śmierci Andrzeja "Długiego" Laskowskiego potwierdziła też poznańska blues-rockowa grupa VaBank, w której występował ten basista.

"Dziś rano dostaliśmy wiadomość, której bardzo nie chcieliśmy otrzymać.... po długiej i nierównej walce, do najpiękniejszej orkiestry świata dołączył nasz Andrzej. Andrzejku - byłeś dla nas nie tylko fundamentem VaBankowego brzmienia ale także prawdziwym mentorem i co najważniejsze - naszym najszczerszym przyjacielem.

Wszystkie te muzyczne chwile spędzone z Tobą to był dla nas zaszczyt. Twoja muzyczna wrażliwość i pamięć o Tobie pozostanie na zawsze w naszych sercach i naszych dźwiękach!" - czytamy we wpisie.

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Basista miał na koncie udział w licznych projektach jako muzyk sesyjny i koncertowy (m.in. rock, blues, latino, pop, jazz, muzyka klezmerska), występujący również na emigracji (Finlandia, Norwegia, Japonia).

"Scenicznie niezwykle atrakcyjna postać" - tak opisał go Maciej Maleńczuk, z którym przez lata współpracował przy nagradzanym projekcie Psychodancing. Z wokalistą wziął udział także w nagraniu płyty "Jazz for Idiots" (2016).

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