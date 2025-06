"Osobisty, emocjonalny utwór o zmianie, dojrzewaniu i odkrywaniu nieznanych zakątków siebie. To piosenka o momentach, w których człowiek wręcz odbija się od dna - tego, które może mieć różne oblicza: utraty sensu, wypalenia, czy bolesnego uświadomienia sobie utartych schematów, po których się poruszamy - po to, by kolejny raz wypłynąć na powierzchnię i zaczerpnąć oddechu" - czytamy w opisie utworu "Rezonuję".