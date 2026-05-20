Agnieszka Chylińska nie ma przyjaciół w branży. "Nie dałam się w to wkręcić"

Choć Agnieszka Chylińska od lat jest jedną z twarzy programu Mam Talent!, sama podkreśla, że świat celebrytów nigdy nie stał się jej naturalnym środowiskiem. Jak przyznała w rozmowie z RMF FM, po zakończeniu pracy wraca przede wszystkim do domu i rodziny.

Artystka nie ukrywa, że świadomie trzyma dystans wobec branżowych znajomości.

"Nie dałam się w to wkręcić. Nie mam żadnych przyjaciół w show-biznesie" - wyznała wprost. Dodała, że choć szanuje ludzi ze środowiska muzycznego i telewizyjnego, nie czuje potrzeby budowania z nimi bliższych relacji poza pracą.

Chylińska zaznaczyła również, że najlepiej odnajduje się w gronie osób, które zna jeszcze sprzed sukcesu. Jak podkreśliła, to niewielka grupa, ale właśnie dzięki temu ma do tych ludzi pełne zaufanie.

Tak wygląda codzienność Agnieszki Chylińskiej

Wokalistka, która przed laty zasłynęła jako charyzmatyczna liderka zespołu O.N.A., dziś prowadzi życie dalekie od celebryckiego zgiełku. W wywiadzie opowiedziała, że na co dzień funkcjonuje jak wiele kobiet w Polsce.

"Mam dzieci, mam męża, obiad, sprzątanie" - mówiła, określając siebie mianem "standardowej mamy".

Od lat wiadomo, że prywatność jest dla niej sprawą absolutnie kluczową. Chylińska bardzo rzadko pokazuje rodzinę publicznie i konsekwentnie unika medialnego rozgłosu wokół swoich bliskich. W przeszłości otwarcie mówiła jedynie, że dwoje z jej trojga dzieci wymaga szczególnej troski.

Gorzka lekcja po latach kariery

Najbardziej poruszający fragment rozmowy dotyczył jednak relacji międzyludzkich. Chylińska przyznała, że doświadczenia z przeszłości nauczyły ją większej ostrożności.

"Wiadomo, jak jest dobrze, to jest dobrze" - mówiła, wspominając momenty zawodowych kryzysów. Jak dodała, właśnie wtedy najlepiej widać, kto naprawdę zostaje obok.

Artystka nie ukrywała, że część znajomości okazała się dla niej bolesnym rozczarowaniem. Na pytanie o życiowe żale odpowiedziała wyjątkowo szczerze.

"Na pewno żałuję wielu rzeczy, wielu spotkań, wielu znajomości" - wyznała.

"Niepotrzebnie otwierałam się na ludzi"

W dalszej części rozmowy Chylińska zdobyła się na bardzo osobiste wyznanie. Przyznała, że przez lata była osobą niezwykle otwartą i łatwowierną, co nie zawsze kończyło się dobrze.

"Niepotrzebnie otwierałam się na ludzi, którzy albo to wykorzystali, albo mnie użyli" - powiedziała z wyraźną goryczą.

Szczerość wokalistki szybko odbiła się szerokim echem wśród fanów. Wielu internautów zwróciło uwagę, że mimo ogromnej popularności i wieloletniej obecności w mediach Agnieszka Chylińska wciąż pozostaje jedną z najbardziej autentycznych postaci polskiego show-biznesu.





