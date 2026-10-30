Zespół zdecydował się dać dwa wyjątkowe koncerty w Hollywood Bowl w Los Angeles (29 października i 1 listopada) pod hasłem "California, Dream On: Aerosmith and Friends". Grupa Aerosmith do współpracy zaprosiła liczne gwiazdy przede wszystkim ze sceny rockowej.

Podstawowy skład tworzyli tak znani muzycy, jak Don Was, Nuno Bettencourt (gitarzysta Extreme), Kenny Aronoff (perkusista m.in. Johna Mellencampa, Johna Fogerty'ego i Chickenfoot), Chad Smith (perkusista Red Hot Chili Peppers), Andrew Watt (muzyk zespołu Eddiego Veddera, wielokrotnie nagradzany producent pracujący z Ozzym Osbourne'em, The Rolling Stones, Pearl Jam i Paulem McCartneyem) i Mike Inez (basista Alice In Chains).

Zmieniały się osoby z pierwszego rzędu, pierwszego wieczoru pojawili się m.in. Sully Erna (Godsmack), Warren Haynes, Billy Idol i jego gitarzysta Steve Stevens, Sammy Hagar (były wokalista Van Halen) oraz zespoły Heart, Black Crowes i Guns N' Roses.

Klasyczny skład Aerosmith znów na scenie

Wszyscy czekali na gwiazdę wieczoru, bo po latach Aerosmith pojawił się w klasycznym składzie: Steven Tyler (wokal), Joe Perry (gitara), Brad Whitford (gitara), Tom Hamilton (bas) i Joey Kramer (perkusja). Ten ostatni przez długi czas zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi, dlatego na pożegnalnej trasie zastępował go John Douglas i to właśnie on razem z Kramerem zagrał na perkusji w finałowym utworze "Walk This Way".

Na scenie Aerosmith zapowiedziały aktorki Liv Tyler (prywatnie córka Stevena Tylera) i Alicia Silverstone, które grały w klasycznych teledyskach grupy z lat 90.

"55 pieprzonych lat i wciąż jesteśmy tym samym pieprzonym zespołem, który zaczął grać 55 i pół roku temu" - podkreślił wyraźnie poruszony frontman rockowej legendy.

Przypomnijmy, że w sierpniu 2024 r. oficjalnie ogłoszono zakończenie imponującej kariery Aerosmith. Powodem były ciągnące się od dłuższego czasu problemy z głosem Stevena Tylera, które sprawiły, że we wrześniu 2023 r. przerwano pożegnalną trasę "Peace Out: The Farewell Tour".

"Jak dobrze wiecie, głos Stevena Tylera jest niepodrabialnym instrumentem muzycznym. W ostatnich miesiącach włożył ogrom pracy, by jego głos wrócił do stanu przed chorobą. Widzieliśmy, jak walczył, mając najlepszych specjalistów u boku. Niestety, stało się jasne, że całkowite wyzdrowienie nie było możliwe. W związku z tym podjęliśmy trudną decyzję o zakończeniu występów na żywo" - mogliśmy wówczas przeczytać w oficjalnym komunikacie kończącym ponad 50-letnią przygodę ze sceną.

Tyler sporadycznie pojawiał się na scenie na charytatywnych wydarzeniach, ale było jasne, że na powrót Aerosmith na trasę nie ma mowy. Joe Perry - obecnie muzyk supergrupy Hollywood Vampires i własnego Joe Perry Project - podkreślał, że Steven Tyler nie da rady już ruszyć w koncertowy objazd po świecie.

Prowadzący oba koncerty z przyjaciółmi Bill Burr rzucił, że to będą dwa ostatnie występy Aerosmith. Wiadomo, że 1 listopada wśród gości pojawią się m.in. Run DMC, Tom Morello (gitarzysta Rage Against The Machine i Audioslave), Jerry Cantrell (gitarzysta Alice In Chains), Marcus King i Patrick Monahan (wokalista Train).

Aerosmith & Friends - setlista pierwszego koncertu w Hollywood Bowl:

"Make It" (Sully Erna, Godsmack)

"Lightning Strikes" (Sully Erna, Godsmack)

"Lord Of The Thighs" (Warren Haynes)

"Walkin' The Dog" (Warren Haynes)

"Livin' On The Edge" (Billy Idol i Steve Stevens)

"Draw The Line" (Sammy Hagar)

"Helter Skelter" (Sammy Hagar)

"Never Loved A Man" (Heart)

"Janie's Got A Gun" (Heart)

"Rag Doll" (Eric Church)

"I Don't Want To Miss A Thing" (Eric Church)

"Let The Music Do The Talking" (Black Crowes)

"Write Me A Letter" (Black Crowes)

"Combination" (Black Crowes)

"No More No More" (Black Crowes)

"Chip Away The Stone" (Black Crowes)

"Nobody's Fault" (Guns N' Roses)

"Last Child" (Guns N' Roses)

"Seasons Of Wither" (Guns N' Roses)

"Welcome To The Jungle" (Guns N' Roses)

"Paradise City" (Guns N' Roses)

"Toys In The Attic" (Aerosmith plus Dave Grohl na perkusji)

"Back In The Saddle" (Aerosmith plus Dave Grohl)

"Sweet Emotion" (Aerosmith plus Dave Grohl)

"Dream On" (Aerosmith plus Dave Grohl)

"Train Kept A Rollin'" (Aerosmith plus Dave Grohl, Johnny Depp na gitarze)

"Walk This Way" (Aerosmith z Joeyem Kramerem i Johnem Douglasem na perkusji).