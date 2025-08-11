Założona w 1970 roku grupa Aerosmith szturmem podbiła rockową scenę. Ich kultowe przeboje takie jak "Dream On", "Crazy" czy "Walk This Way" po dziś dzień uwielbiane są przez fanów na całym świecie. Przełomowym momentem w ich karierze był album "Toys In the Attic", po którym zespół zdobył międzynarodową sławę.

Lata koncertowania i rockowego stylu życia w pewnym momencie dały się jednak we znaki. Przez problemy z głosem lidera zespołu, Stevena Tylera, Aerosmith w 2024 roku zdecydowali się zrezygnować z koncertów, odwołując wszystkie zaplanowane występy. Muzycy poczuli jednak, że nie pożegnali się z fanami w godny sposób.

Aerosmith powrócą na scenę? "Aerosmith musi dać co najmniej jeszcze jeden koncert"

W trakcie niedawnego wywiadu dla "WZLX", gitarzysta Joe Perry przyznał, że rozmawia z pozostałymi muzykami o ewentualnym powrocie na specjalny pożegnalny koncert: "Rozmawiamy o tym. Czasy tras koncertowych się dla nas skończyły, ale nadal tu jesteśmy. Powiedziałbym, że w pewnym momencie znajdziemy się na tej samej scenie. Gdybym miał się zakładać, powiedziałbym, że w pewnej chwili coś się stanie. Ale zobaczymy" - wyznał.

Chwilę wcześniej w rozmowie dla "Trunk Nation" również wyraził chęć zagrania chociaż jednego koncertu z Aerosmith: "Nie mamy zaplanowanej żadnej daty, ale żyjemy, mamy się dobrze, więc zobaczymy. Wiem, że Aerosmith musi dać co najmniej jeszcze jeden koncert i wcale mnie nie ciągnie do układania setlisty".

Warto zaznaczyć, że Steven Tyler w lutym tego roku pojawił się jako gość na koncercie charytatywnym dla fundacji Janie's Fund. Wokalista występował m.in. u boku Joan Jett, Lindy Perry czy Billy'ego Idola. Dodatkowo oglądać go mogliśmy podczas pożegnalnego koncertu Black Sabbath w Villa Park w Birmingham. Być może to właśnie ten występ wpłynął w jakiś sposób na decyzję Aerosmith o należytym pożegnaniu z fanami.

Kneecap na OFF Festivalu: "Znaleźliśmy się na liście niegrzecznych" Tymoteusz Hołysz INTERIA.PL