"Cześć, przez jakiś czas nie będzie mnie na koncertach. Nie będę brał udziału, bo jestem po zabiegu operacyjnym. Potrzebuję czasu na powrót do pełni sił, aby móc znowu stanąć na scenie. Do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich fanów Dżemu" - ogłosił w krótkim nagraniu Adam Otręba.

Adam Otręba (Dżem): Potrzebuję czasu

Gitarzysta śląskiej grupy 7 grudnia skończy 74 lata. Jest muzykiem Dżemu o najdłuższym stażu - to on figuruje w gronie współzałożycieli, razem ze swoim bratem, basistą Benedyktem "Beno" Otrębą oraz nieżyjącymi już klawiszowcem Pawłem Bergerem i pierwszym perkusistą Aleksandrem Wojtasikiem.

Adam Otręba we wrześniu 1982 r. czasowo rozstał się z zespołem i wyjechał na Bliski Wschód. "Załapał się na wyjazd do Bagdadu i Kuwejtu zasilając grupę złożoną z saksofonisty, perkusisty i basisty. Dokładnie rok później powrócił do zespołu. Od tej pory trwa jego nieprzerwana kariera w Dżemie" - podkreśla oficjalna strona formacji.

Adam Otręba jest współautorem tak klasycznych utworów, jak m.in. "Whisky", "Wehikuł czasu" czy "Zapal świeczkę".

Dodajmy, że od końca 2025 r. na koncertach Dżemu przestał pojawiać się najstarszy muzyk tej grupy, Beno Otręba, który zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zastępuje go Janusz Frychel, współzałożyciel nieistniejącego już Gangu Olsena.

Obecnie w Dżemie występują jeszcze Jerzy Styczyński (gitara), Zbigniew Szczerbiński (perkusja) i Janusz Borzucki (klawisze) oraz syn nieżyjącego Ryśka Riedla - Sebastian Riedel (wokal, gitara).

Ten skład odpowiada za wydaną pod koniec lutego tego roku - po 15-letniej ciszy - nową płytę "Sobie potrzebni". Tym razem wszystkie teksty napisał Mirosław Bochenek, współpracujący z Dżemem od "Autsajdera".