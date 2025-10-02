AC/DC to niekwestionowana legenda rocka. Grupa założona w 1973 roku przez braci Angusa i Malcolma Youngów uznawana jest za prekursorów hard rocka. Ich wydawnictwa po dziś dzień cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a przeboje takie jak "Back In Black", "Thunderstruck" czy "Highway to Hell" wciąż wybrzmiewają na największych stadionach na całym świecie.

Niedawno muzycy koncertowali po Europie, odwiedzając m.in warszawski PGE Narodowy. Ich występ w Polsce spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Tysiące fanów zebrały się by wspólnie bawić się z jedną z najgłośniejszych na świecie gwiazd rocka. Na szczęście show u nas nie powodował bólu głowy Warszawiaków. Tego samego nie mogą powiedzieć jednak mieszkańcy Edynburga.

Koncert AC/DC w Edynburgu był za głośny? Władze otrzymywały skargi

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez "BBC", koncert AC/DC w Edynburgu przekroczył dozwolone normy hałasu. W trakcie sierpniowego występu, lokalne władze otrzymały skargi spowodowane zbyt głośną imprezą. Największym problemem okazały się być fajerwerki, choć pierwszy telefon policja odebrała już dzień wcześniej. Zespół był wówczas w trakcie prób. Jak relacjonowała jednak z osób, w jej domu wyraźnie odczuć można było słabsze napięcie prądu spowodowane dużym zapotrzebowaniem energii na stadionie.

Obecnie władze zalecają, by podczas nadchodzących wydarzeń w Edynburgu nie korzystać z fajerwerków i rozważają wydanie zakazu.

Warto wspomnieć, że podobnie lokalna społeczność zareagowała na trzy koncerty Oasis, które odbyły się latem w tym samym miejscu.

