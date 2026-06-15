W maju 2025 roku minęło 25 lat od wydania "Mer de Noms" - pierwszego albumu formacji A Perfecy Circle, który ustanowił rekord jako najwyżej notowany debiut rockowy w historii w rankingu Billboard 200.

Dorobek zespołu uzupełniają płyty "Thirteenth Step" (2003) i "Emotive" z coverami (2004), po których działalność grupy została zawieszona. Warto przypomnieć, iż gitarzysta Billy Howerdel powołał do życia rockową formację Ashes Divide, która w 2008 roku zadebiutowała albumem "Keep Telling Myself It's Alright". Do nagrań zaprosił m.in. muzyków powiązanych z A Perfect Circle - perkusistę Josha Freese'a, byłą basistkę Paz Lenchantin czy wiolonczelistę Devo Keenana, syna Maynarda. Teraz wygląda na to, iż fani zespołu mogą liczyć na nowości.

A Perfect Circle powróci z nowym krążkiem? "Mamy luźne deadline'y"

Koncert A Perfect Circle w Polsce odbył się niedawno - 10 czerwca 2026 roku w hali COS Torwar w Warszawie. To właśnie wtedy fani mogli usłyszeć wydany niedawno utwór "Starless".

"Mamy w zanadrzu więcej muzyki. Jako że mamy luźne deadline'y, nie podam żadnej daty, ale pracujemy nad czymś. Jesteśmy na trasie. Trudno zabrać się do roboty, gdy jesteś na trasie" - wyznał w wywiadzie dla radia "93X" gitarzysta Billy Howerdel.

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL