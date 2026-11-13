Dokumenty rozwodowe trafiły do sądu w Nowym Jorku. Magazyn "People" powołując się na akta sprawy podał, że postępowanie ma charakter "sporny". To oznacza, że przynajmniej jedna kwestia między Rogerem Watersem a Kamilah Chavis pozostaje nierozstrzygnięta.

83-letni obecnie muzyk poślubił swoją piątą żonę w październiku 2021 r. O swojej ukochanej (młodszej o 37 lat) mówił wtedy, że to "wreszcie ta jedyna".

Roger Waters bierze rozwód z piątą żoną

Do pierwszego spotkania Watersa i Chavis doszło, gdy ta prowadziła samochód, którym muzyk jechał z hotelu na koncert.

"Mój ochroniarz siadał z nią z przodu i rozmawiali, podczas gdy ja zostawałem z tyłu. Nie wiem, coś mnie w niej pociągało. Pewnego dnia powiedziałem jej: 'Przepraszam', a ona się odwróciła. 'Czy ktoś ci kiedyś mówił, że masz piękne kości policzkowe?' - zapytałem. Zobaczyłem u niej małą reakcję i to był początek" - tak wspominał początki ich relacji Roger Waters w wywiadzie dla argentyńskiego portalu Infobae z 2018 r.

Para rzadko pojawiała się razem w sytuacjach publicznych. Dalsze szczegóły rozstania nie są znane.

Roger Waters wcześniej był żonaty z Judith Trim, która pojawiła się na okładce oryginalnego wydania płyty "Ummagumma" Pink Floyd (1969-1975), Carolyne Christie (1976-1992), Priscillą Phillips (1993-2001) oraz aktorką i twórczynią filmową Laurie Durning (2012-2015).

Ze związku z Carolyne ma dwójkę dzieci: grającego na klawiszach Harry'ego Watersa i modelkę Indię Waters. Z kolei Priscilla jest matką jego syna Jacka Fletchera.

Dowodzony przez Harry'ego Watersa 10-osobowy zespół szykuje nowy projekt "Roger Waters Presents LEGACY - A Pink Floyd Show" (Roger odpowiada za główną koncepcję). Hołd dla złotej ery Pink Floyd z lat 1971-1979 (płyty "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here", "Animals" oraz "The Wall") zobaczymy również w Polsce - organizowany przez Live Nation koncert odbędzie się 30 maja 2027 r. w hali COS Torwar w Warszawie.