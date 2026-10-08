"Badmotorfinger" był trzecim studyjnym albumem Soundgarden, następcą "Louder Than Love" z 1989 roku. Ukazał się nakładem A&M Records w wyjątkowym okresie dla muzyki gitarowej. Pod koniec sierpnia zadebiutowało "Ten" Pearl Jam, a we wrześniu do sklepów trafiło "Nevermind" Nirvany. Kilka tygodni później swoją odpowiedź przedstawili Chris Cornell z zespołem.

Soundgarden mieli jednak własny pomysł na granie. Na "Badmotorfinger" chwytliwe melodie szły w parze z ciężkimi riffami, nietypowymi rytmami i narastającym napięciem. Zespół łączył brzmienie kojarzone z grunge'em, z metalem i wyraźną fascynacją Black Sabbath.

Nowy basista, znajomy producent

Album powstał w składzie, który stał się najbardziej rozpoznawalną odsłoną Soundgarden: Chris Cornell odpowiadał za wokal i gitarę, Kim Thayil za gitarę prowadzącą, Matt Cameron za perkusję, a Ben Shepherd za bas. Dla tego ostatniego był to pierwszy studyjny album z zespołem - zastąpił Jasona Evermana.

Za produkcję ponownie odpowiadali Soundgarden i Terry Date, który pracował również nad "Louder Than Love". Sesje rozpoczęły się wiosną 1991 roku. Nowy skład i współpraca ze sprawdzonym producentem pozwoliły grupie rozwinąć brzmienie bez odcinania się od wcześniejszych nagrań.

Płytę otwiera "Rusty Cage" - utwór z charakterystycznym gitarowym brzmieniem, które Cornell uzyskał dzięki nietypowemu wykorzystaniu efektu wah-wah jako filtra.

Drugim ważnym punktem jest "Outshined". Ciężki riff i wokal Cornella pomogły wyróżnić zespół wśród ówczesnych wykonawców rockowych i metalowych. Obok niego oraz "Rusty Cage" album promował "Jesus Christ Pose" - nerwowy, intensywny numer skomponowany wspólnie przez wszystkich czterech muzyków.

"Badmotorfinger" nie kończy się jednak na singlach. "Slaves & Bulldozers" czy "Searching with My Good Eye Closed" pokazują bardziej rozbudowaną, mroczną stronę grupy. Zespół daje sobie w nich czas na rozwijanie motywów i budowanie napięcia, sprawiając, że z każdym odsłuchem, słuchacz jest w stanie na nowo odkryć znane kompozycje.

Kontrowersje wokół "Jesus Christ Pose"

Pierwszy singiel zwrócił uwagę nie tylko muzyką. Teledysk do "Jesus Christ Pose" wywołał sprzeciw części odbiorców ze względu na wykorzystanie religijnej symboliki i został wycofany z emisji w MTV.

Cornell wyjaśniał jednak, że tekst nie był atakiem na chrześcijaństwo. Dotyczył ludzi - w tym osób publicznych - którzy przedstawiają siebie jako prześladowanych męczenników i wykorzystują taki wizerunek dla własnych korzyści. Kontrowersja wokół klipu sprawiła, że sens łatwo ginął za jego obrazami.

Nazwa "Badmotorfinger" była pomysłem Kima Thayila i żartobliwym nawiązaniem do "Bad Motor Scooter", piosenki zespołu Montrose. Motoryzacyjny trop pojawił się również na okładce, której centralnym elementem jest świeca zapłonowa.

Wielki sukces "Nevermind" sprawił, że "Badmotorfinger" początkowo pozostawał w cieniu płyty Nirvany. Soundgarden budowali swoją pozycję stopniowo. Album dotarł do 39. miejsca Billboard 200 - był to wówczas najlepszy wynik zespołu na amerykańskiej liście.

Uznanie przyszło również ze strony branży. W 1992 roku "Badmotorfinger" otrzymał nominację do Grammy w kategorii Best Metal Performance. W styczniu 1993 roku zdobył w USA status platynowej płyty, a trzy lata później podwójnej platyny. Sukces nie był więc tak natychmiastowy jak w przypadku Nirvany, ale zainteresowanie albumem utrzymywało się przez kolejne lata.

Rosnąca popularność Soundgarden otworzyła im drogę na większe sceny. W 1992 roku zespół występował przed Guns N' Roses podczas części trasy "Use Your Illusion". Była to okazja, by dotrzeć do stadionowej publiczności, ale niekoniecznie takiej, która chciała słuchać ich muzyki.

Cornell wspominał później w rozmowie z magazynem "Raw", że codzienne granie przez 35 minut przed około 40 tysiącami osób nie dawało im wielkiej satysfakcji. Wielu widzów nie znało utworów Soundgarden i nie wykazywało nimi zainteresowania.

Prawdziwie ogromny sukces przyszedł wraz z "Superunknown" z 1994 roku i przebojem "Black Hole Sun". To wtedy Soundgarden stali się jedną z największych rockowych grup dekady. "Badmotorfinger" przygotował jednak grunt pod ten przełom.



